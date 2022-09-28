2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

歷經近20年市政路延伸開工 盧秀燕：感謝地主

▲台中市政路延伸工程，今第1標（工業區一路至安和路）動工(圖／市政府提供2022.9.28)
▲台中市政路延伸工程，今第1標（工業區一路至安和路）動工(圖／市政府提供2022.9.28)

記者柳榮俊/台中報導

2022-09-28 16:22:13

地方期盼近20年，台中市政路延伸工程，今(28)日第1標（工業區一路至安和路）動工，預計113年底完工。市長盧秀燕今主持開工典禮表示，市政路延伸歷經許多困難和挑戰，但市府有決心說到做到。她特別感謝地主成全、議會支持預算、中央協助及建設局的努力，打通後可作為台灣大道替代道路，有效紓解台灣大道及工業區周邊道路車流，帶動台中產業發展。

我是廣告 請繼續往下閱讀

盧秀燕說，市政路於94年都市計畫即劃定將現行環中路路口西延至工業區，是市民最期待的建設之一，市政路延伸位預算高達70億元，但是她認為，為了交通和經濟發展，一定要想辦法編列預算、非做不可；其次，徵取土地牽涉上百位地主、各有想法，市府拿出誠意，以同理心一一溝通協調。


盧秀燕強調，「開不了工的要開工，完不了工的要完工」，為讓建設加速且更有效率，市政路延伸工程分成兩標，今第1標開工，從工業區一路到安和路；第2標從安和路到環中路，目標期程是114年全線完工通車，完工後將有效紓解台灣大道、朝馬路等交通阻塞，也可節省行車時間，促進西屯區和台中工業區交通便利及經濟發展。　


建設局長陳大田表示，市政路延伸串聯七期重劃區及工業區，是台中重要的道路，總長1950公尺，所需經費高達69500萬元，即便內政部營建署過去104107年生活圈計畫補助工程費70%，也因為用地經費龐大，地方預算編列不易難以推動。


建設局指出，經不斷與土地所有權人及各方溝通協調下，109年完成第1標用地取得，今年5月經行政院公共工程委員會核定設計，8月完成發包決標，9月迎來第1標（工業區一路至安和路）動工，全長約750公尺，都市計畫寬60公尺，總經費約227,000萬元（含工程費約78,800萬元，用地費約148,200萬元），預計113年底完工，先行開通可將車流分流至安和路及往南屯交流道，紓解部分車流，達到分流效益。


另外，第2標工程（安和路至環中路）用地取得面積也已達85%，同步持續推展中，預計114年全線完工，紓解東西向台灣大道、朝馬路、五權西路及向上路的車潮，改善長久以來，台中工業區、精密機械園區、中科園區，往來市區東西向道路交通壅塞問題，使科技產業與市政中心更為契合，帶動台中經濟產業蓬勃發展。

中市敬老愛心卡點數　長輩怨不好用

台中購物節即將開跑　議員批資訊不清不楚

中市府女員工墜樓　議員要求落實防治

中市快打站發盧秀燕競選文宣　議員批公器私用

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀