歷經近20年市政路延伸開工 盧秀燕：感謝地主

地方期盼近 20 年，台中市政路延伸工程，今 (28) 日第 1 標（工業區一路至安和路）動工，預計 113 年底完工。市長盧秀燕今主持開工典禮表示，市政路延伸歷經許多困難和挑戰，但市府有決心說到做到。她特別感謝地主成全、議會支持預算、中央協助及建設局的努力，打通後可作為台灣大道替代道路，有效紓解台灣大道及工業區周邊道路車流，帶動台中產業發展。

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盧秀燕說，市政路於 94 年都市計畫即劃定將現行環中路路口西延至工業區，是市民最期待的建設之一，市政路延伸位預算高達 70 億元，但是她認為，為了交通和經濟發展，一定要想辦法編列預算、非做不可；其次，徵取土地牽涉上百位地主、各有想法，市府拿出誠意，以同理心一一溝通協調。

盧秀燕強調，「開不了工的要開工，完不了工的要完工」，為讓建設加速且更有效率，市政路延伸工程分成兩標，今第 1 標開工，從工業區一路到安和路；第 2 標從安和路到環中路，目標期程是 114 年全線完工通車，完工後將有效紓解台灣大道、朝馬路等交通阻塞，也可節省行車時間，促進西屯區和台中工業區交通便利及經濟發展。

建設局長陳大田表示，市政路延伸串聯七期重劃區及工業區，是台中重要的道路，總長 1950 公尺，所需經費高達 69 億 500 萬元，即便內政部營建署過去 104 至 107 年生活圈計畫補助工程費 70% ，也因為用地經費龐大，地方預算編列不易難以推動。

建設局指出，經不斷與土地所有權人及各方溝通協調下， 109 年完成第 1 標用地取得，今年 5 月經行政院公共工程委員會核定設計， 8 月完成發包決標， 9 月迎來第 1 標（工業區一路至安和路）動工，全長約 750 公尺，都市計畫寬 60 公尺，總經費約 22 億 7,000 萬元（含工程費約 7 億 8,800 萬元，用地費約 14 億 8,200 萬元），預計 113 年底完工，先行開通可將車流分流至安和路及往南屯交流道，紓解部分車流，達到分流效益。