歷經近20年市政路延伸開工 盧秀燕：感謝地主

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盧秀燕說，市政路於94年都市計畫即劃定將現行環中路路口西延至工業區，是市民最期待的建設之一，市政路延伸位預算高達70億元，但是她認為，為了交通和經濟發展，一定要想辦法編列預算、非做不可；其次，徵取土地牽涉上百位地主、各有想法，市府拿出誠意，以同理心一一溝通協調。
盧秀燕強調，「開不了工的要開工，完不了工的要完工」，為讓建設加速且更有效率，市政路延伸工程分成兩標，今第1標開工，從工業區一路到安和路；第2標從安和路到環中路，目標期程是114年全線完工通車，完工後將有效紓解台灣大道、朝馬路等交通阻塞，也可節省行車時間，促進西屯區和台中工業區交通便利及經濟發展。
建設局長陳大田表示，市政路延伸串聯七期重劃區及工業區，是台中重要的道路，總長1950公尺，所需經費高達69億500萬元，即便內政部營建署過去104至107年生活圈計畫補助工程費70%，也因為用地經費龐大，地方預算編列不易難以推動。
建設局指出，經不斷與土地所有權人及各方溝通協調下，109年完成第1標用地取得，今年5月經行政院公共工程委員會核定設計，8月完成發包決標，9月迎來第1標（工業區一路至安和路）動工，全長約750公尺，都市計畫寬60公尺，總經費約22億7,000萬元（含工程費約7億8,800萬元，用地費約14億8,200萬元），預計113年底完工，先行開通可將車流分流至安和路及往南屯交流道，紓解部分車流，達到分流效益。
另外，第2標工程（安和路至環中路）用地取得面積也已達85%，同步持續推展中，預計114年全線完工，紓解東西向台灣大道、朝馬路、五權西路及向上路的車潮，改善長久以來，台中工業區、精密機械園區、中科園區，往來市區東西向道路交通壅塞問題，使科技產業與市政中心更為契合，帶動台中經濟產業蓬勃發展。