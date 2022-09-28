本土+48421　3旬男沒打疫苗、確診未通報看診　5日後呼吸衰竭亡

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- 新北市10,203例
- 臺中市6,238例
- 桃園市5,470例
- 臺北市5,437例
- 高雄市4,380例
- 臺南市2,947例
- 彰化縣2,298例
- 新竹縣1,372例
- 屏東縣1,224例
- 新竹市1,223例
- 苗栗縣1,141例
- 雲林縣1,060例
- 宜蘭縣1,056例
- 南投縣952例
- 基隆市867例
- 嘉義縣851例
- 花蓮縣589例
- 嘉義市463例
- 臺東縣338例
- 金門縣163例
- 澎湖縣138例
- 連江縣11例
指揮中心指出，今日新增38例本土病例死亡個案，為24例男性、14例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、26例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，最年輕死亡個案為一名30多歲男性，未曾接種過任何一劑新冠疫苗，9/19出現發燒、咳嗽症狀，快篩呈陽性，不過沒有通報、也沒有看診，9/23被家人發現於家中昏迷，送醫時已無心跳呼吸，於醫院檢查時發現痰很多，引起呼吸道阻塞，且進行一連串急救仍無效，當天就過世，當時報請法醫相驗，檢驗後死因為「新冠肺炎合併呼吸衰竭」。
此外，青少年也出現重症個案，羅一鈞表示，一名16歲的男性，今年4月曾接種過一劑疫苗，9/20出現發燒、咳嗽，快篩陽性，經診所進行確診通報，採取居家照護，不過隔天（9/21）晚上，出現呼吸喘、血氧低等相關症狀，緊急前往急診就醫，初期先使用氧氣面罩，但後來因氧氣狀況仍然持續變差，「所以因呼吸窘迫、肺炎關係而插管，接受呼吸器治療，住進加護病房，同時使用瑞德西韋、類固醇等藥物治療」，目前治療後生命徵象穩定，仍於加護病房中持續治療與照護。
指揮中心說明，今日新增192例境外移入個案中，為113例男性、79例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分別自越南（11例），荷蘭（4例），新加坡（3例），奧地利、美國、英國、菲律賓及泰國（各2例），德國、印度、中國、瑞士、柬埔寨、印尼、日本、緬甸及馬來西亞（各1例），另155例感染國家調查中。入境日期介於今年8月29日至9月27日。
指揮中心統計，截至目前國內累計17,740,672例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,360,441例排除），其中6,373,121例確診，分別為34,453例境外移入，6,338,614例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,950例COVID-19死亡病例，其中10,934例本土，個案居住縣市分布為新北市2,302例、臺北市1,221例、臺中市1,107例、高雄市1,013例、桃園市837例、臺南市829例、彰化縣632例、屏東縣432例、雲林縣343例、南投縣325例、苗栗縣287例、嘉義縣263例、基隆市242例、宜蘭縣226例、花蓮縣194例、嘉義市177例、新竹縣178例、臺東縣155例、新竹市120例、澎湖縣31例、金門縣20例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55263
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