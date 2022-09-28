沒喝醉就對健康無害？　別把「酒精」想得太簡單

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根據國家衛生研究院神經及精神醫學研究中心於西元2022年1月發布的研究調查顯示，臺灣地區「有害酒精使用」盛行率介於9.85%～12.45%之間。何謂有害酒精使用？其定義為酒精使用障礙確認檢測 (Alcohol Use Disorders Identification Test, AUDIT) 中，所獲分數 ≥ 8分者。
（表格製作／健康醫療網）
將檢測表所得的數字加總起來，即為酒精使用疾患確認檢測的得分，若男性總分≧8 分，女性≧4~6 分，代表飲酒情形已達到問題性飲酒的程度，需進一步評估或建議尋求專業協助。
喝酒易臉紅？ 小心飲酒提高罹癌及失智風險
飲酒沒有安全量，即使少量也會有致癌風險，此外，台灣近半人口缺乏酒精代謝酵素「乙醛去氫酶(ALDH2)」，喝酒容易臉紅，還會提高罹癌及失智的風險，更不適合喝酒；更何況喝酒會破壞身體的免疫系統，增加罹患新冠肺炎及發展為急性呼吸窘迫症候群（ARDS）等嚴重併發症的風險，在新冠肺炎防疫期間避免喝酒，更能維持良好的抵抗力。
根據「國民飲食指標手冊」的建議，男性每日不超過1罐啤酒（或相當於20g酒精量），女性不超過半罐啤酒（或相當於10g酒精量），如果是準備懷孕、懷孕期間或正在哺乳的女性，為了胎兒及被哺乳嬰兒的健康，應避免攝入酒精。
拒絕勸酒文化 以茶水代替
台灣人熱情好客，聚餐聚會常有「勸酒」行為，衛福部國健署呼籲大眾一同響應拒絕勸酒文化，以茶水代替。而為了避免兒童及青少年接觸酒精飲料，家長也應做好榜樣，不讓孩子接觸到酒或酒精飲品，或避免在孩子面前喝酒。
資料來源：
1. 臺灣成癮學會會員、台灣司法精神醫學會會員暨知名身心診所院長楊聰財醫師
2. 衛生福利部國民健康署
3. 台南市政府衛生局
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55232
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