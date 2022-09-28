開庭揪15黑衣人助陣！男囂張嗆原告 再朝警噴辣椒水被逮
新北市一名54歲游姓男子，昨（27）日在新北地院開庭完後，卻在12時許帶著15名黑衣人到地院門口向原告叫囂，兩派人馬爆發衝突，警方獲報出動快打支援到場，過程中游男要朝原告王男噴辣椒水時，卻噴到到場處理的派出所所長，因此遭員警當場壓制，另游男友人周男身上還被搜出攜有一把折疊刀，游男與到場助陣的人馬，全被帶回，訊後將周男依恐嚇公眾罪嫌，游男依妨害公務、傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。
據了解，游男是去年7月時，在新北市土城區中央路4段巷內，因停車糾紛和43歲的王姓男子發生肢體衝突，游男心生不滿，返車上持改造手槍逞凶，反遭眾人合力壓制報警，雙方在27日開庭，結束後他便率15名小弟，想要給王男一點顏色瞧瞧。
兩派人馬在法院門口前，民眾見狀趕緊報案，轄區派出所獲報後立即啟動快打支援，到場壓制雙方人馬，但游男在過程中，準備噴43歲原告王男辣椒水時，反噴到也在現場的派出所所長，員警極速壓制、將他逮補，另名游男的19歲周姓友人，身上還被搜出持有一把摺疊刀，警方便將游男等15人帶回警局偵訊，全案訊後將周男依恐嚇公眾罪嫌，游男依妨害公務、傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦，另在場助陣的13名游男友人，則依違反社會秩序維護法第87條第3款意圖聚眾鬥毆送辦。（編輯：林莞茜）