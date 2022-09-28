台中淪兒虐之都？綠批媽媽市長是假人設　市府反擊抹黑

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立委何欣純說，每當出現虐童事件，盧秀燕就會出面道歉喊嚴懲，「這麼多虐童影片，盧市長有沒認真看過？是否感同身受？還是只聽局處首長做書面報告而已？」何欣純講到眼眶發紅，她說：「有個一歲孩子被虐成腦傷，整個家庭的命運因此改變，媽媽市長除了道歉鞠躬、到病床前探望受傷的孩子，真有同理心嗎？」
何欣純痛批，市府的行政處置總是推拖拉，不得不面對時，才找理由說要嚴懲。但翻閱裁罰紀錄就能發現，這些案子幾乎都是輕罰縱放，以最低罰則開罰。盧秀燕人前的溫柔呵護，完全只是包裝出來的形象。
立委林靜儀說，今年2月她補選上任後接到市民陳情，指社區裡有店家公開陳列成人的矽膠娃娃，附近3所國中小圍繞，嚴重影響孩子身心健康，但社區去年9月向市府反映，一直未獲處理。林靜儀告知衛福部次長李麗芬此事，衛福部一天後便確認，店家和學校的最近距離僅177公尺，並於3月行文台中市政府，指業者已經違反《兒少法》47條，可開罰2萬到10萬元。她說，直到今年5月她詢問後續，才知市府尚未處理，甚至表示要中央給公文才願開罰。
林靜儀問，如果地方政府什麼事都要推給中央，11月26日投票是要選什麼？選個花瓶嗎？
立委黃國書說，立法院院會5月31日三讀通過《幼兒教育及照顧法》與《教保服務人員條例》修正草案，將罰則大幅提高，就是希望讓法律工具足以面對層出不窮的虐童事件、幫助地方政府積極面對幼兒園缺失、善盡督導之職，但市府很多管理與評鑑都流於形式。莊競程說，台中不只是慶記之都，還變成兒虐之城，盧秀燕除了震怒、喊口號，市府處理治安、兒虐事件的SOP就是後知後覺、拿不出具體作為，揹負惡名並不意外。
市府則以新聞稿回應，強調對兒虐事件一定「零容忍」，對於違法、不當管教者絕對依法重懲，不足之處也必檢討改善，奉勸立委們勿因選舉到了就亂抹惡名、烙印標籤城市。
新聞稿指出，台中市的兒保案件通報率是六都第5，且低於全國平均，顯示市府在兒虐防治的積極作為。為強化托育環境安全，市府今年將建置完成「公托監管雲」系統，加強第二重證據保全；且訂定客觀公正的裁罰參考表，增加更具體明確的評估判斷指標，嚴懲嚴罰遏止兒虐，以更強力手段守護嬰幼兒安全。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110