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台中淪兒虐之都？綠批媽媽市長是假人設　市府反擊抹黑

▲5位綠營立委今聯合指控盧市府缺乏保護兒童的同理心，致台中淪為兒虐之都。（圖／記者顏幸如攝，2022.09.28）
▲5位綠營立委今聯合指控盧市府缺乏保護兒童的同理心，致台中淪為兒虐之都。（圖／記者顏幸如攝，2022.09.28）

記者顏幸如／台中報導

2022-09-28 16:31:11

5位綠營立委今聯合指控，過去一年多來，台中幾乎每隔一兩月就爆發虐童虐嬰事件，已淪為兒虐之都！市府不僅未盡督導之職，甚至缺乏保護兒童的同理心。立委林靜儀指出，去年9月民眾向市府陳情，一家新開的矽膠娃娃店距國中小不到200公尺，衛福部也行文確認違法，但拖到今年5月，市府都未開罰。她批評，對兒少權益完全不看在眼裡的人自稱媽媽市長，完全只是選舉的虛假人設。

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何欣純、張廖萬堅、林靜儀、莊競程、黃國書等5名綠營立委今（28日）召開「虐童不斷 市民難安」守護台中孩子記者會，抨擊盧秀燕自稱「媽媽市長」，但執政4年來重大虐童事件不斷，照顧不了台中的孩童，爸媽們難以安心。市府甚至一年內兩度遭監察院糾正，連台中市民檢舉、報案虐童的案件，都要多次出面指控才願意認真面對、重啟調查。

▲綠營整理近來發生的兒虐事件，感嘆台中成為兒虐之都。（圖／林靜儀提供，2022.09.28）
▲綠營整理近來發生的兒虐事件，感嘆台中成為兒虐之都。（圖／林靜儀提供，2022.09.28）
立委何欣純說，每當出現虐童事件，盧秀燕就會出面道歉喊嚴懲，「這麼多虐童影片，盧市長有沒認真看過？是否感同身受？還是只聽局處首長做書面報告而已？」何欣純講到眼眶發紅，她說：「有個一歲孩子被虐成腦傷，整個家庭的命運因此改變，媽媽市長除了道歉鞠躬、到病床前探望受傷的孩子，真有同理心嗎？」

何欣純痛批，市府的行政處置總是推拖拉，不得不面對時，才找理由說要嚴懲。但翻閱裁罰紀錄就能發現，這些案子幾乎都是輕罰縱放，以最低罰則開罰。盧秀燕人前的溫柔呵護，完全只是包裝出來的形象。

立委林靜儀說，今年2月她補選上任後接到市民陳情，指社區裡有店家公開陳列成人的矽膠娃娃，附近3所國中小圍繞，嚴重影響孩子身心健康，但社區去年9月向市府反映，一直未獲處理。林靜儀告知衛福部次長李麗芬此事，衛福部一天後便確認，店家和學校的最近距離僅177公尺，並於3月行文台中市政府，指業者已經違反《兒少法》47條，可開罰2萬到10萬元。她說，直到今年5月她詢問後續，才知市府尚未處理，甚至表示要中央給公文才願開罰。

林靜儀問，如果地方政府什麼事都要推給中央，11月26日投票是要選什麼？選個花瓶嗎？

▲林靜儀批評，光是影響兒童身心的矽膠娃娃店，就可以拖半年多不處理，市府對兒少權益完全不看在眼裡。（圖／蔡其昌競總提供，2022.09.28）
▲林靜儀批評，光是影響兒童身心的矽膠娃娃店，就可以拖半年多不處理，市府對兒少權益完全不看在眼裡。（圖／蔡其昌競總提供，2022.09.28）
立委黃國書說，立法院院會5月31日三讀通過《幼兒教育及照顧法》與《教保服務人員條例》修正草案，將罰則大幅提高，就是希望讓法律工具足以面對層出不窮的虐童事件、幫助地方政府積極面對幼兒園缺失、善盡督導之職，但市府很多管理與評鑑都流於形式。莊競程說，台中不只是慶記之都，還變成兒虐之城，盧秀燕除了震怒、喊口號，市府處理治安、兒虐事件的SOP就是後知後覺、拿不出具體作為，揹負惡名並不意外。

▲黃國書說，立委們今年5月在中央修《幼照法》提高罰則，還是得靠第一線的地方政府積極執行，才能保護兒童安全。（圖／蔡其昌競總提供，2022.09.28）
▲黃國書說，立委們今年5月在中央修《幼照法》提高罰則，還是得靠第一線的地方政府積極執行，才能保護兒童安全。（圖／蔡其昌競總提供，2022.09.28）
市府則以新聞稿回應，強調對兒虐事件一定「零容忍」，對於違法、不當管教者絕對依法重懲，不足之處也必檢討改善，奉勸立委們勿因選舉到了就亂抹惡名、烙印標籤城市。

新聞稿指出，台中市的兒保案件通報率是六都第5，且低於全國平均，顯示市府在兒虐防治的積極作為。為強化托育環境安全，市府今年將建置完成「公托監管雲」系統，加強第二重證據保全；且訂定客觀公正的裁罰參考表，增加更具體明確的評估判斷指標，嚴懲嚴罰遏止兒虐，以更強力手段守護嬰幼兒安全。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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