府院施壓NCC護航鏡電視？NCC：歡迎各界提供相關事證

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陳建平證實相關內容是裴偉於去年12月股東會所述。但行政院長蘇貞昌否認府院高層介入此事，自己也從未施壓陳耀祥或關心此事；總統府也發出聲明否認蔡英文有介入。裴偉則在今天聲明表示，昨天公開的錄音內容是經刻意剪輯，製造不實輿論，經由確切管道得知錄音之人為當時的財務長田富彰，他將對田富彰提起相關民刑事告訴並求償。
NCC今天舉行例行記者會，副主委翁伯宗回應，行政調查都還在啟動、進行當中，歡迎各界提供相關事證。
對於錄音檔內容是否影響NCC決議。翁伯宗說，「錄音帶是真是假，我也不知道」，但相關當事人有提司法救濟程序，這部分NCC不便評論。
對於年代「挑戰新聞」主持人張雅琴聲稱有NCC官員跟她說，完整錄音檔沒有曝光的這一段，影射是陳建平或特助在股東會後錄製且被剪接。
翁伯宗再次強調「錄音帶是真是假、張雅琴談話前後文，我都不知道」，並稱自己是在昨天新聞裡才聽到錄音檔內容；NCC應該做的行政調查會持續進行，因為有新事證，至於完整錄音檔，若民眾有提供，在行政調查時都會一併列入調查事項。
媒體問及鏡電視在今年1月19日取得執照，錄音檔時間也相近，外界難免產生聯想，NCC是否會公布審議過程、原因等。
翁伯宗說，NCC是合議制的獨立機關，就是依法獨立審查，委員各自依照專業審查，多元的審查意見都有公布在NCC官網上，可受各界公評。
另外，NCC委員會今天討論包括凱擘集團所屬金頻道等12家有線電視系統業者，以及台固集團所屬永佳樂等5家、中嘉集團所屬吉隆等12家，和天外天數位、大新店民主、屏南、大台中數位等共計33家系統業者，向NCC申請變更基本頻道、將鏡電視上架到86台，NCC裁定「續行審議」。
由於鏡電視財務吃緊，預估剩下資金只能撐到11月底，NCC也還沒看到鏡電視增資到新台幣40億的申請案，因此NCC委員會特別關切鏡電視的資金運用、未來財務規畫及上架費和授權費等問題，要求鏡電視補件後再審。
翁伯宗說，委員關注鏡電視對各系統台的財務作法不一，有些付上架費、有些不用，加上鏡電視在有些系統台上架86頻道，又在其他系統台想上架55頻道，委員想釐清到底要到哪個頻道上架。
他轉述鏡電視總經理蔡滄波說法，電視台沒有到有線電視系統上架，就好像「新生兒沒有奶水」，但要到55黃金頻道去，現階段財務無法負擔，「而且到55也非鏡電視主動」，並直言「不敢肖想55頻道，能遷到86頻道就阿彌陀佛了。」