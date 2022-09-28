貿協首度辦理肯亞台灣週　預計未來促成513萬美元商機

外貿協會所籌組的「2022年肯亞臺灣週暨汽車零配件、塑膠機械、五金手工具、綠能東部非洲市場貿易布局團」，第三站到訪東部非洲樞紐的肯亞，為提升台灣產品形象，貿協本年鎖定東部非洲市場辦理「肯亞台灣週」活動，活動包含一對一商務洽談、產業論壇、「MIT產品」展示專區及台灣精品和台灣觀光影片播放等，加強臺肯雙方經貿及文化交流。台灣8家參團業者共計吸引86家肯亞買主到場，洽談117場次，預計未來促成513萬美元商機。
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經濟部國貿局李冠志副局長以視訊方式致詞時也提到，肯亞在2021年的GDP成長率達6.4%，在此次洽談會前，兩國早在2021年舉辦台肯創新論壇，搭起雙邊緊密的合作橋梁，而肯亞數位商務消費人口呈現22%成長，未來市場發展可期。
肯亞台商會陶德本榮譽會長以肯亞市場的機會與挑戰為題，將台灣的成功經驗與肯亞市場的未來演進兩相對照，中華經濟研究院主任徐遵慈也以視訊方式，向肯亞業者深入淺出介紹台灣經濟與產業，讓與會貴賓快速了解台灣的產業優勢。
這次參加肯亞台灣週暨洽談會的買主，除了來自肯亞首都奈洛比，也有買主遠從肯亞第一大港蒙巴薩港搭機前來，對於台灣的休閒傢俱與農產品加工設備表達興趣。肯亞咖啡出口商Fairview Co., Ltd與包裝設備業者相談甚歡，表示有些肯亞同業已採用台灣製的包裝設備，對於台灣業者的技術能量及後勤支援深感滿意。
肯亞的East Africa Automobility Ltd 公司採購經理Ms. Helen Kitonie表示，公司引進日本二手汽車且經營汽車維修業務，對於台灣汽車零配件很有興趣，並計畫前往台北參觀汽車零件展覽，了解未來可能的合作方向。
奈洛比台灣貿易中心主任林慶鑫指出，台灣產品在東非市場非常具知名度，特別是耐用度及性價比，許多東非及肯亞買主都深具信心，也很樂意與台灣業者共同開發東非市場。