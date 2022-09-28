助青年勇闖求職歷程！高市勞工局訓就中心推職涯探尋課程
高雄市政府勞工局訓練就業中心於今(28)日，推出「無敵星星，職涯探尋」系列課程，以協助青年勇闖求職歷程。
高雄市政府勞工局局長周登春表示，該局訓練就業中心為協助引導青年朋友闖過求職歷程的重重關卡，乃推出「無敵星星，職涯探尋」系列課程，包含講授個人履歷撰寫、面試策略及視訊面試技巧等課程，更邀請產業界資深人資，透過線上視訊或實體課程的方式，與學員進行一對一模擬面試，透過實際演練的臨場感，以提升青年尋職技能。
周登春說，學員在整備求職技能後，訓就中心更與台鋁MLD、港都電台、圓山大飯店及長興材料等多家優質企業連結辦理職場觀摩體驗，透過帶領學員認識職場環境、作業流程、企業福利制度及發展願景等，以瞭解各項職務必備工作能力，藉此及早做好就業前準備。
周登春並期待參與的學員透過實際進入工作現場，刷新並翻轉對各業類的產業認知，發掘更多隱形冠軍企業，另外部分觀摩活動後，辦理徵才活動，以協助學員獲得企業青睞，覓得理想工作。
周登春指出，透過此一活動，勞工局為勞雇雙方搭起媒合的橋樑，不只能夠緩解企業招募人才的急迫性需求，也能讓參與學員更瞭解企業工作內容，充實自我產業所需之能力，進而穩定就業，達到企業與人才雙贏，發揮媒合之最大效益。