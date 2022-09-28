10月請假輔選黃珊珊？柯文哲否認：怕我這樣做先打預防針
2022年台北市長選戰在即，由台北市長柯文哲欽點的接班人黃珊珊，近日似乎頻頻遭到藍綠兩黨的參選人邊緣化。據媒體報導，民眾黨內部擬讓台北市長柯文哲，利用平日請假或中午替黃珊珊站台輔選，強力拉抬黃珊珊聲勢。對此柯文哲則予以否認，並表示目前沒有這樣的規劃，直言「這個叫打預防針，先說出他們怕你做什麼事情，先打預防針，讓你說不會去做。」
針對媒體報導，10月起民眾黨擬讓柯文哲利用平日請假或中午午休時間，替黃珊珊站台拉抬聲勢，以免被藍綠兩黨在選戰中邊緣化。柯文哲則表示「目前沒有那個計畫」，並直言自己剛剛看到新聞，才知道原來有這樣的計畫。
「後來我大概懂那個道理，叫做打預防針。」柯文哲自己分析，常常是有心人士怕他做什麼事，所以率先將消息放出來，先打預防針，讓她就不會去做了，「但老實講到現在根本沒有這個計畫。」
現場記者追問，外界分析柯文哲砍重陽敬老金，會影響到黃珊珊的選情？對此柯文哲則直言，砍重陽敬老金一事就算對他有傷，但對黃珊珊應該沒有傷，原因在於重發重陽敬老金，解套的方法就是黃珊珊想出來的，「後來我想想這也還不錯，政治妥協方案，所以我覺得這案子對黃珊珊個人沒有傷害。」