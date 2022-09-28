橘高校國慶表演同台北一女 日學者肯定：台日交流新階段
民國111年國慶大會10月10日登台，今年除有北一女樂儀旗隊、曉明女中管樂團登台演出外，也邀請到高人氣的日本京都橘高校吹奏樂部來台表演，因首度有外國團體受邀在國慶大會上表演，連帶引發國際關注。對此，熟悉台灣政治的日本教授小笠原欣幸也在《日經Business》上特別撰文，肯定橘高校這次來台出演國慶的歷史意義。他直言，橘高校與同為年輕世代的北一女同台演出，將是代表台日交流新階段，具有象徵性的場面。
針對橘高校將在10月10日國慶大會上登台演出，小笠原欣幸昨在《日經Business》上撰文表示，橘高校吹奏樂部將出席台灣國慶大會，也是外國團體首次於國慶大會表演，考量到國慶大會是為慶祝中華民國成立的一段歷史，「這次日本高中生的登台是難以想像的」。
小笠原欣幸強調，100名橘高校吹奏樂部成員的表演，將通過電視轉播吸引台灣觀眾注意，同世代的北一女中也將參加國慶大會。他認為，日台年輕一代的同台，將會成為一個象徵性的場面，代表著台日雙方交流新階段的開始。
小笠原欣幸為東京外國語大學國際研究科教授，專攻台灣政治與中台關係，1981年畢業於日本東京一橋大學社會學部、1986年取得一橋大學社會學博士，並曾在英國雪菲爾大學、台灣政治大學擔任訪問研究員。