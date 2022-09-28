亞幣貶勢煞不住！人民幣破7.2 新台幣貶9.1分收31.871元
中央銀行總裁楊金龍喊話不排除祭外匯管制，還是擋不住新台幣貶勢，尤其在人民幣兌美元貶破7.2大關後，亞幣貨幣貶勢更是煞不住，加上台股收盤也大跌360.52點，外資續賣超台股119.57億美元，新台幣今（28）日終場收31.871元、貶值9.1分，再創逾5年半收盤新低價，台北外匯經紀公司成交量9.86億美元。
美股4大指數收盤走勢分歧，道瓊、標普500指數再度下跌，已是連續第6個交易日收黑，亞股今日則重摔，加上為因應外資大舉撤出，央行不排除祭出外匯管制，台股終場也大跌360.52點，收在13466.07點，跌幅2.61%。
不僅亞股重摔，在美元高檔震盪之下，亞幣貶值壓力依舊沈重，尤其在岸及離岸人民幣兌美元出乎市場預期貶破7.2關卡，亞洲跟貶，韓元今日重貶收1439.90兌1美元，日圓也偏弱盤整在144.67兌1美元震盪，而新台幣在昨日終止連4貶之後，今日又回貶。
新台幣兌美元今日早盤以31.79元、貶值1分開出，在亞幣走貶及台股重挫之下，新台幣再度回貶，更一度貶逾1角，來到31.889元，終場收在31.871元，貶值9.1分，為2017年1月12日以來收盤新低價，2017年1月11日收盤價31.935元。