超商首賣「鮮芋仙」手搖飲！明天起開喝美式、拿鐵買2送2
超商每每推出甜點新品，對消費者來說都是嘗鮮小確幸。OK超商看好下午茶商機，在全台850間門市推出聯名新品「鮮芋仙招牌嫩仙草奶凍飲」，一杯加入整顆鮮芋仙嫩仙草，用復刻手搖飲吸客。此外，明（29）日起連續三天，全台門市祭出大杯美式、大杯拿鐵買2送2，APP同步開搶10杯5折。全家則推出「用吃的」義美紅茶，變身茶凍獨家開賣，10月4日前祭出四盒89元。
OKmart鎖定下午茶需求，在全台850間門市推出OKCAFE聯名新品「鮮芋仙招牌嫩仙草奶凍飲」，選用一整顆鮮芋仙嫩仙草、不添加其他調味，加入濃厚的鮮奶，復刻記憶中的風味，嘗鮮價65元，會員享OK point 1000點加60元。同步推出鮮芋仙「檸檬愛玉凍」，在「ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ」凍體淋上檸檬、蜂蜜或是鮮奶油，用輕盈系點心搶攻女性市場。
好喝又好拍的網紅咖啡：西西里咖啡、西西里氣泡咖啡，今（28）日祭出第二杯半價，特大杯西西里氣泡咖啡原價80元，平均特價60元。明（29）日起至10月1日連續三天，買大杯莊園級美式／拿鐵，或是大杯濃厚系美式／拿鐵，不限冰熱皆享同品項買2送2。並同步推出雲端商城優惠，OK APP有大杯莊園級美式／拿鐵同品項10杯5折，等於買5送5，平均大杯美式23元、大杯拿鐵28元。
食欲之秋少不了甜點，有便利商店「紅茶霸主」之稱的義美錫蘭紅茶，因為成分單純、口味百搭，成為超商熱賣紅茶之一，即日起更化身變成茶凍在全家獨賣，同樣使用100%錫蘭紅茶製成，可自行搭配鮮奶、茶飲，原價單入28元，10月4日前特價兩件49元、四件89元。