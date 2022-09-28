別學猩猩「直立左右搖擺」！專家解肢體語言：準備被砸泥
人類藉重用語言來和彼此溝通，但你知道許多動物也有自己的「語言」嗎？與人類基因相似度相當高的黑猩猩，相較於其他野生動物，智商堪稱名列前矛，黑猩猩除了能運用各種工具，也有自己的一套肢體動作、表情等來表達情緒和溝通。今天是教師節，讓我們不妨一起來了解並學習黑猩猩們的「肢體語言」吧！
有些遊客可能會覺得很新奇，臺北市立動物園的黑猩猩們怎麼有時會一邊盯著遊客看，又一邊以「人立」姿勢、左右搖晃身體？其實這是黑猩猩表示威嚇、氣憤的動作，這時黑猩猩身上的毛會豎起來、比平常更蓬一點，直立起來左右搖晃，來表示他們的不滿。臺北市立動物園曾經發生遊客們因為不了解黑猩猩的肢體動作，開始學起黑猩猩站著左右搖晃身體的模樣，結果導致黑猩猩誤認為是在挑釁而更為生氣，拿起食物就往遊客面砸過去。其他像是敲遊客面的玻璃、朝著人直衝過來等，都是黑猩猩表示不開心的動作，而同時露出牙齦和兩排牙齒，看似人類微笑、開心的模樣，其實是黑猩猩表示恐懼或威嚇的表現。
黑猩猩是高度社會化的動物，透過肢體動作與表情能夠讓他們在群體生活間，互相傳達彼此的情緒與對話。人類若要與黑猩猩進行友善互動，第一個須掌握的重點就是採取「平視」的角度，盡量蹲下身子，不要比黑猩猩高，以降低直立狀態對黑猩猩可能造成的威脅性。人類認知中露出雙排牙齒的笑，對黑猩猩來說卻是帶有恐懼的負面觀感，真正黑猩猩開心的笑是只露出下排的牙齒，偶爾還會配上類似笑聲的聲音。有時若遊客把手指放在黑猩猩展場的玻璃上，會發現黑猩猩「美蘭(母)」用嘴唇來貼近你的手指，也是牠在向你表示友善的意思喔！
黑猩猩的肢體動作非常豐富，下次到動物園參觀時，先仔細觀察黑猩猩的動作表現，也不妨試試看用黑猩猩表示友善的行為與他們互動，帶著尊重和包容的態度，或許你會發現黑猩猩想要和你做朋友哦！（編輯：李惠婷）