名家論壇》黎榮章／北市選舉　黃珊珊能再突破藍綠高牆？

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進一步將黃珊珊的網路聲量趨勢分為「去年一整年」、「今年初至參選前」、「辭職參選後」三階段來看，去年一整年，黃珊珊每日平均網路聲量約682則，今年初到她正式辭去副市長前，每天聲量則有1678則，相差近2.5倍，她正式辭職後，每日平均聲量更上升至近5000，顯然隨著地方選舉越來越近，選情熱度升溫，黃在的話題也早已跳脫「防疫」，更加多元的曝光內容也使她的聲量逐漸飆高。
若觀察黃珊珊的正負面聲量，去年她的網路正聲量占比約11%，負面聲量佔比約22%，好感度為0.48；今年年初至辭職前，正面佔比約9%，負面佔比約19%，好感度為0.47；辭職後，正面佔比約6%，負面佔比約9％，好感度為0.63。黃珊珊在辭職後，好感度仍呈現上升趨勢，與之前大約差1.3倍左右。
究其原因，黃珊珊正式投入選戰後，雖難免遭政治口水波及，但她對市政熟悉度高，提出的政見也相當多且紮實，加上台北市的選情近日聚焦在陳時中的一連串失誤，如競選廣告出現偷窺畫面、競選團隊有許多政二代等，蔣萬安則遭綠營側翼追打身世之謎，甚至連父親的過往緋聞都被扯出，相較下，多數選民厭惡藍綠口水戰，黃珊珊專注談市政，讓她獲得更多好感度。
比較黃珊珊臉書粉專的經營成效，去年她粉專平均每日貼文的互動數約為2636，今年初至辭職前約為2827，八月底辭職後則為4730，成長了近1.7倍。另外，黃珊珊的粉絲數量於去年每日只增加約41人左右，今年年初至辭職前，每日平均增加約75人，然而辭職後，平均每日成長數飆漲至397人，顯然「珊粉」越來越多。
即使黃珊珊的新聞媒體聲量不如藍綠對手，但另一方面來看，她可以專心靠社群媒體發聲，將話語權牢牢握在手中，專注她希望深入討論的市政議題，讓有投票意願、但厭倦政治攻防話題的民眾，透過社群媒體認識她。
許多人戲稱柯文哲是年底台北市長選戰的「第四個候選人」，但其實柯文哲包攬了許多政治攻防的回應，黃珊珊則強調「做自己」，反駁「柯文哲代理人」之說，刻意與柯保持一定的迴旋距離。這樣的做法雖讓黃珊珊無法一下子繼承所有的「柯粉」支持度，但也讓她在柯文哲發言惹議的時候，不會遭受猛烈的連帶打擊，而她越來越好的社群熱度，則讓她有突破傳統媒體限制的機會。
台北市選戰近日聚焦藍綠攻防，黃珊珊雖微幅落後，但她仍未遭棄保，在傳統民調上仍保有2成左右支持度，網路熱度更持續升溫。民眾厭倦政黨對立，黃珊珊也許有望趁機將中間選票極大化，成為個人選情的突破點。