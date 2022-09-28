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愛不罕見 台南五星酒店週三公益日陪伴罕病友15年不間斷

▲台糖長榮酒店總經理鄭東波將「五星釣竿助開店X圓夢唐寶寶の店」活動善款，交給「中華民國唐氏症關愛者協會」，由主任王富玉代收（圖／記者林怡孜攝，2022,09,28）
▲台糖長榮酒店總經理鄭東波將「五星釣竿助開店X圓夢唐寶寶の店」活動善款，交給「中華民國唐氏症關愛者協會」，由主任王富玉代收（圖／記者林怡孜攝，2022,09,28）

記者林怡孜/台南報導

2022-09-28 17:08:46

台南台糖長榮酒店自 2007 9 月開始，15年來透過館內自助餐廳「週三公益日」活動，每週三不分午、晚餐推出6 折用餐優惠-每人捐贈30元、滿10人用餐-每人捐贈25元、30人用餐-每人捐贈20元、以及滿50人用餐-每人捐贈15元的方案，長期來支持與關懷著社會的弱勢團體，累計至今善款已達385萬元，嘉惠近24個公益團體。10月起，台糖長榮酒店將接續與「財團法人罕見疾病基金會」合作，延續此份公益愛心至20236月，攜手為罕見疾病病友與其家庭募集醫療資源，共同完成「罕病病友醫療補助計畫」與「罕病職人計畫」。

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「財團法人罕見疾病基金會」 服務全台有272種罕見病類以及19千個深受罕見疾病之苦家庭。基金會積極爭取醫療權益，為病友在就學、就醫、就養、就業等各層面強化健全制度，奔走不遺餘力。近年來，更透過罕病家庭的齊力自轉互助支持，進一步推動「罕病職人計畫」，輔導病友及其家人培養一技之長，鼓勵其實踐夢想。


台南台糖長榮酒店總經理鄭東波表示，此次與基金會合作 「罕病病友醫療補助計畫」，期望能為至少15戶的罕病家庭募得總數約30萬元目標的善款，協助罕病病友能得到更優質醫療資源，獲取適當醫療器材，使病友及家庭能過著有品質、有尊嚴的生活。

▲罕病兒震鞍媽媽以自身經歷鼓勵罕病家庭，以正向態度面對挑戰（圖／記者林怡孜攝，2022,09,28）
▲罕病兒震鞍媽媽以自身經歷鼓勵罕病家庭，以正向態度面對挑戰（圖／記者林怡孜攝，2022,09,28）
今日記者會上罕病兒震鞍的母親也親身分享生命故事，震鞍小時被診斷出罹患努南氏症合併神經纖維瘤，為常染色體顯性遺傳疾病。震鞍媽媽經歷先生離世與孩子確診的雙重打擊，透過罕見疾病基金會扶持之下，讓她能走出低谷重新學習建立信心。她認真學習製作手工布包、藍染、手工皂及飾品，以正向積極的態度面對生活與挑戰，進而激勵更多相似處境的病友及家人們。


2022年與「中華民國唐氏症關愛者協會」合作的「五星釣竿助開店X圓夢唐寶寶の店」活動，有許多善心人士持續支持，共8千人參與，募集到 23萬元的愛心善款，幫助唐寶寶們有機會在台南展店，台糖長榮酒店更以五星釣竿理念技術指導唐寶寶「青蔥脆餅」之製作，線上與實體的歡喜工作坊店鋪成果豐碩。

▲台南台糖長榮酒店15年來實施「週三公益日」活動，造福許多弱勢團體（圖／記者林怡孜攝，2022,09,28）
▲台南台糖長榮酒店15年來實施「週三公益日」活動，造福許多弱勢團體（圖／記者林怡孜攝，2022,09,28）
台南台糖長榮酒店雖歷經3年新冠肺炎疫情影響，仍堅持不間斷週三公益日活動，不僅讓顧客能享有實質餐飲優惠，更期盼透過企業拋磚引玉的參與推動，能積極幫助更多社會中弱勢的一群人。

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