愛不罕見 台南五星酒店週三公益日陪伴罕病友15年不間斷

台南台糖長榮酒店自 2007 年 9 月開始， 15 年來透過館內自助餐廳「週三公益日」活動，每週三不分午、晚餐推出 6 折用餐優惠 - 每人捐贈 30 元、滿 10 人用餐 - 每人捐贈 25 元、 30 人用餐 - 每人捐贈 20 元、以及滿 50 人用餐 - 每人捐贈 15 元的方案，長期來支持與關懷著社會的弱勢團體，累計至今善款已達 385 萬元，嘉惠近 24 個公益團體。 10 月起，台糖長榮酒店將接續與「財團法人罕見疾病基金會」合作，延續此份公益愛心至 2023 年 6 月，攜手為罕見疾病病友與其家庭募集醫療資源，共同完成「罕病病友醫療補助計畫」與「罕病職人計畫」。

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「財團法人罕見疾病基金會」 服務全台有 272 種罕見病類以及 1 萬 9 千個深受罕見疾病之苦家庭。基金會積極爭取醫療權益，為病友在就學、就醫、就養、就業等各層面強化健全制度，奔走不遺餘力。近年來，更透過罕病家庭的齊力自轉互助支持，進一步推動「罕病職人計畫」，輔導病友及其家人培養一技之長，鼓勵其實踐夢想。

台南台糖長榮酒店總經理鄭東波表示，此次與基金會合作 「罕病病友醫療補助計畫」，期望能為至少 15 戶的罕病家庭募得總數約 30 萬元目標的善款，協助罕病病友能得到更優質醫療資源，獲取適當醫療器材，使病友及家庭能過著有品質、有尊嚴的生活。

▲罕病兒震鞍媽媽以自身經歷鼓勵罕病家庭，以正向態度面對挑戰（圖／記者林怡孜攝，2022,09,28）

今日記者會上罕病兒 震鞍 的母親也親身分享生命故事，震鞍小時被診斷出罹患努南氏症合併神經纖維瘤，為常染色體顯性遺傳疾病。震鞍媽媽經歷先生離世與孩子確診的雙重打擊，透過罕見疾病基金會扶持之下，讓她能走出低谷重新學習建立信心。她認真學習製作手工布包、藍染、手工皂及飾品，以正向積極的態度面對生活與挑戰，進而激勵更多相似處境的病友及家人們。

2022 年與「中華民國唐氏症關愛者協會」合作的「五星釣竿助開店 X 圓夢唐寶寶の店」活動，有許多善心人士持續支持，共 8 千人參與，募集到 23 萬元的愛心善款，幫助唐寶寶們有機會在台南展店，台糖長榮酒店更以五星釣竿理念技術指導唐寶寶「青蔥脆餅」之製作，線上與實體的歡喜工作坊店鋪成果豐碩。

▲台南台糖長榮酒店15年來實施「週三公益日」活動，造福許多弱勢團體（圖／記者林怡孜攝，2022,09,28）