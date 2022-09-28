先別管三颱共舞！下週東北季風殺到 國慶連假天氣有變數
今（28）日上午在琉球東南方海面上又有一個熱帶性低氣壓（TD21）生成，中央氣象局預估，這個熱低壓在未來24小時有機會發展成今年第18號颱風「洛克」（Roke，美國命名，原意為「查莫羅人」男性名字），不過，目前其他兩個颱風「諾盧」、「庫拉」，短時間內就有可能逐漸減弱消散，未來形成「三颱共舞」的機率偏低。氣象局表示，目前這波晴朗穩定的好天氣可持續到下週二（10/4），下週三入秋後首波東北季風報到，屆時北部、東北部地區氣溫稍降且會轉為有短暫雨的天氣，至於是否持續影響到下週末的3天國慶連假，目前尚有變數，氣象局正密切觀察中。
今日全台各地仍是晴到多雲的好天氣，大台北地區最高溫約攝氏35.7度，雖然最高溫沒有像昨日超過攝氏37度，但因上半天台灣上空的雲量較少，體感溫度上又更加炎熱一些。氣象局預估，明（29）日依舊是晴到多雲的天氣，目前持續針對台北市、新北市及南投縣發布高溫資訊，西半部地區高溫仍可達攝氏35度左右，「秋老虎」的天氣型態會持續到下週二，提醒民眾避免非必要的戶外活動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。不過入秋後早晚氣溫稍低，早晚低溫約攝氏24到25度，日夜溫差較大，提醒民眾早出晚歸要留意。
氣象局預報員曾昭誠表示，晴朗穩定的天氣型態會一直維持到下週二；下週三起入秋後首波東北季風增強，北部及東北部氣溫稍降至攝氏30度左右，最低溫約攝氏24度，其他地區則沒有太多變化。降雨部分，下週三起北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨，這波東北季風影響時間是否延續到雙十連假，氣象局後續仍須密切觀察，請民眾多留意最新資訊。
目前西北太平洋上共有2個颱風、1個熱帶性低氣壓發展中，已經登陸越南的諾盧在今日下午2時減弱為輕度颱風，庫拉未來24小時也可能減弱為熱帶性低氣壓，而新生成的TD21則可能在未來24小時將發展成今年第18號颱風「洛克」，但其強度只能維持「輕颱下限」 ，甚至到日本南方海面時，又有再減弱為熱帶性低氣壓的可能，3個颱風都不會對台灣造成影響。
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