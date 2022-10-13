好想出國／久沒飛心驚驚？達人揭日韓「3點改變」超傻眼

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除此之外，早前已經先去過日本的林氏壁，搶先體驗40天疫後當地生活，他特別提到「觀光客都不見」讓人最有感。部分商圈、店家因為觀光客沒了，也隨之縮短營業時間，雖然到各景點都不用人擠人算是一個優點，「但難免少了些出遊的感覺。」針對防疫方面，林氏璧認為日本人還是有頗高的防疫意識，「日本無論是當地人或是少少的觀光客，大家幾乎很乖的戴上口罩，對防疫的和認知其實跟台灣還是一樣的。」
亞鄰國家除了國人最愛的日本之外，韓國也是不少人的旅遊首選。根據目前在韓國留學的大學生韋同學表示：「目前韓國已經恢復得跟疫前差不多。」研判應是韓國相關防疫禁令解除得早，當地人早就回歸正常生活，因此台灣旅客解封後久違踏上韓國這塊土地也不會感到陌生。當地消費部分，韋同學最大感想就是「食物變貴」，「外食的話一餐幾乎都會破百起跳。」在當地購買衣服也變得比以前還高。
除了國人熟悉的東北亞，泰國等東南亞國家也早在台灣之前就開放邊境，目前去往泰國只要打滿2劑疫苗就能暢遊無阻，搭上現在台灣0+7，勢必又將再重啟台泰兩地旅遊盛況。前些陣子才剛從泰國旅遊回來的服飾業者Alice向《NOWnews今日新聞》分享泰國近況，「現在泰國防疫措施也跟台灣很像，每個人都有戴口罩。」唯一改變的是因為開放觀光客入境，其中最蓬勃的是歐美遊客市場，「因為歐美國家也很習慣不戴口罩了。所以不少遊客也入境隨俗不戴。」但Alice也緩頰說：「當地的人他們還是會戴，而且戴得比台灣更嚴謹。」
現在隨著全世界習慣與病毒共存，國際旅行又將重啟進入國人生活，不過價錢、狀態要回歸常態勢必還需要時間，五福旅遊林繼勝就說：「只要用到機票的旅行方式，它就會反應在票價上，至少會漲3成左右。」不過國人也無需太擔心，旅遊業者及機票達人們都相當樂觀，像是機票達人布萊N就說：「現在只有機票貴，熬過去當地旅宿其實很便宜。」還有達人泰國清邁象也分享：「假如是有能力自由行的是非常歡迎來泰國玩，對於自由行來說現在是個玩樂的好時機。」資深旅行社雄獅旅遊也觀察：「疫後旅遊反而自由行+參加當地導覽團變多。」解封無疑對全世界都是好消息，就端看你怎麼去享受，怎麼去玩了。