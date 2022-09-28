YouTube每日300億觀看！台灣人最愛在「這時段」收看
YouTube 於今(28)日舉辦 2022 YouTube Brandcast，會中分享不同收視習慣帶動平台「短影音、連網電視、影音購物」的三大趨勢。短影音快速崛起，全球每天有300億觀看次數；台灣使用連網電視觀看人口數也快速成長，其中又以長影音最多，比去年增加9成，以晚間8點到11點最熱門；在調查最後也顯示，Z 世代認為YouTube是最能幫助他們做出購物決策的影音。
根據 Google 台灣內部統計，今年6月YouTube 觸及超過1,800萬名18歲以上的台灣觀眾，相當於超過台灣18歲以上人口的9成，而 Google 和 Ipsos 合作的調查《WhyVideo 2022》，也發現18歲到24歲的「Z世代」觀眾認為YouTube 是他們最不希望消失的影音平台，有82%同意YouTube擁有其他地方都找不到的獨特內容。
YouTube觀察在過去一年中，不同收視習慣的觀眾帶來了3大趨勢。首先，短影音快速崛起，在全球YouTube Shorts 每天平均有300億觀看次數、每月有15億登錄用戶，歌手周興哲和周杰倫也製作 Shorts 和歌迷交流。調查也發現台灣，18到24歲的年輕人，觀看長、短影音，都會優先選擇YouTube。
再來是連網電視的發展，有超過半數的受訪者認為，在電視上看 YouTube 就等 同於看電視，而且 YouTube 觀眾在連網電視上收看長影音的時間，比去年增加超過9成，光是在今年6月，台灣人每天觀看YouTube的時間已經超過 85 分鐘，其中以晚間8點到11點是高峰期。
最後則是YouTube 對購物的影響力，YouTube 越來越多產品開箱、使用教學、評測和推廣等相關影片，讓 YouTube 成為購物決定的關鍵。根據調查，62% 的台灣觀眾同意 YouTube 幫助他們決定要買什麼，Z 世代甚至認為 YouTube 是最能幫助他們做出購物決策的影音，有84%認為YouTube 影片中的廣告有助認識新品牌或新產品。