小S洩許雅鈞愛UNIQLO緊身衣「凸顯胸肌大」　390元搶同款

日本國民品牌UNIQLO進駐台灣近12年，今（28）日宣布小S擔任全新Life Wear品牌大使，她穿上最新秋冬系列亮麗現身，慶祝品牌12週年生日。小S分享「我們家真的不需要我幫忙挑衣服」，私下穿搭喜歡簡約舒服又小有設計的她，早已是品牌愛好者，並洩漏過去熱愛浮誇穿著的老公許雅鈞，現在也都穿緊身的AIRism系列科技空氣衣，「凸顯胸肌很大，他很喜歡」。UNIQLO於9/30(五)～10/13(四)連續兩週舉辦「12th UNIQLO生日慶」，首度推出最低290元起強勢優惠，並預告人氣UNIQLO and JW ANDERSON 2022秋冬聯名系列將於10/7(五)盛大上市，還能搭配雙重滿額贈，會員只要消費滿1,500元，即可抽獎Gogoro VIVA、Dyson吸塵器、Nespresso咖啡機等質感萬元豪禮。
歡慶來台12週年，UNIQLO於9/30(五)～10/13(四)連續兩週舉辦「12th UNIQLO生日慶」，首度推出最低290元起、男女童裝最低149元起強勢優惠，並預告人氣UNIQLO and JW ANDERSON 2022秋冬聯名系列將於10/7(五)盛大上市。9/30(五)～10/6(四)會員只要消費滿1,500元，即可抽獎Gogoro VIVA、Dyson吸塵器、Nespresso咖啡機等質感萬元豪禮；10/7(五)～10/13(四)消費滿2,000元即贈生日慶托特包。