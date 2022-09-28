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小S洩許雅鈞愛UNIQLO緊身衣「凸顯胸肌大」　390元搶同款

▲小S擔任全新Life Wear品牌大使，歡慶日本國民品牌UNIQLO進駐台灣12週年生日，竟大膽塗抹奶油在台灣CEO黑瀨友和臉上。更洩漏過去熱愛浮誇穿著的老公許雅鈞，現在都穿緊身的AIRism系列科技空氣衣，「凸顯胸肌很大，他很喜歡」。「12th UNIQLO生日慶」U AIRism棉質寬版圓領T恤10/7～10/13會員限定390元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲小S擔任全新Life Wear品牌大使，歡慶日本國民品牌UNIQLO進駐台灣12週年生日，竟大膽塗抹奶油在台灣CEO黑瀨友和臉上。更洩漏過去熱愛浮誇穿著的老公許雅鈞，現在都穿緊身的AIRism系列科技空氣衣，「凸顯胸肌很大，他很喜歡」。「12th UNIQLO生日慶」U AIRism棉質寬版圓領T恤10/7～10/13會員限定390元。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-09-28 19:28:32

日本國民品牌UNIQLO進駐台灣近12年，今（28）日宣布小S擔任全新Life Wear品牌大使，她穿上最新秋冬系列亮麗現身，慶祝品牌12週年生日。小S分享「我們家真的不需要我幫忙挑衣服」，私下穿搭喜歡簡約舒服又小有設計的她，早已是品牌愛好者，並洩漏過去熱愛浮誇穿著的老公許雅鈞，現在也都穿緊身的AIRism系列科技空氣衣，「凸顯胸肌很大，他很喜歡」。UNIQLO於9/30(五)～10/13(四)連續兩週舉辦「12th UNIQLO生日慶」，首度推出最低290元起強勢優惠，並預告人氣UNIQLO and JW ANDERSON 2022秋冬聯名系列將於10/7(五)盛大上市，還能搭配雙重滿額贈，會員只要消費滿1,500元，即可抽獎Gogoro VIVA、Dyson吸塵器、Nespresso咖啡機等質感萬元豪禮。

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擔任UNIQLO全新Life Wear品牌大使的小S，現場分享常被許老三質疑「媽媽你為什麼都穿同一條褲子」？自曝喜歡新季oversized寬版襯衫式格紋外套的她，稱讚自己自信穿搭又帥又簡約，透露最喜歡UNIQLO簡約舒服又小有設計，不只是她愛穿，全家人早已愛到不行，並洩漏過去熱愛浮誇穿著的老公許雅鈞，現在也都穿緊身的AIRism系列科技空氣衣，「凸顯胸肌很大，他很喜歡」。

直說「我們家真的不需要我幫忙挑衣服」的小S，分享許老三偶爾要求要媽媽帶她去逛街，坦言平常自己買UNIQLO都是快狠準抓完就走，有次吃飽喝足後去逛，很認真地為許老三挑選，讓她笑稱陪女兒逛街前「要先喝酒放鬆一下」。

小S最為推薦身上內搭撞色桃紅上衣的「寬版襯衫式格紋外套」，是男女皆可穿搭的中性剪裁，微A字版型細節帶有修身效果。因應現在早晚溫差大的換季天氣，她則推薦膚觸柔滑不刺癢的「女裝柔軟舒膚針織短版開襟外套」，還可當成上衣一衣多穿；可甜可鹽的「女裝休閒西裝外套」，讓小S直說自己穿上後「氣質有夠好」也很好搭配。

UNIQLO現場公開超過42,000人投票「最感受幸福的極致日常服」排行榜，由實穿的「BLOCKTECH防風兩連帽外套」、「可攜式抗UV外套」奪下冠亞軍，官方分析因台灣天氣多變，且機車族眾多，比起其他國家最重視防風、抗曬等機能。也從第三名「特級彈性緊身牛仔褲」可看出，台灣消費者日漸重視舒適美型的需求。

歡慶來台12週年，UNIQLO於9/30(五)～10/13(四)連續兩週舉辦「12th UNIQLO生日慶」，首度推出最低290元起、男女童裝最低149元起強勢優惠，並預告人氣UNIQLO and JW ANDERSON 2022秋冬聯名系列將於10/7(五)盛大上市。9/30(五)～10/6(四)會員只要消費滿1,500元，即可抽獎Gogoro VIVA、Dyson吸塵器、Nespresso咖啡機等質感萬元豪禮；10/7(五)～10/13(四)消費滿2,000元即贈生日慶托特包。

▲小S擔任UNIQLO全新Life Wear品牌大使，分享時髦穿搭術。（圖／記者蕭涵云攝）
▲小S擔任UNIQLO全新Life Wear品牌大使，分享時髦穿搭術。（圖／記者蕭涵云攝）
▲最新秋冬系列「女裝柔軟舒膚針織短版開襟外套」990元。（圖／UNIQLO提供）
▲最新秋冬系列「女裝柔軟舒膚針織短版開襟外套」990元。（圖／UNIQLO提供）
▲「防潑水連帽外套」9/30～10/6首度優惠1,490元。（圖／UNIQLO提供）
▲「防潑水連帽外套」9/30～10/6首度優惠1,490元。（圖／UNIQLO提供）
▲「U AIRism棉質寬版圓領T恤」10/7～10/13會員限定 390元。（圖／UNIQLO提供）
▲「U AIRism棉質寬版圓領T恤」10/7～10/13會員限定 390元。（圖／UNIQLO提供）
▲UNIQLO「穿上幸『服』決定幸福」票選排行榜。（圖／UNIQLO提供）
▲UNIQLO「穿上幸『服』決定幸福」票選排行榜。（圖／翻攝自UNIQLO FB）
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