國慶光雕展10/6起一連5天登場 致敬本土藝術經典
雙十國慶將至，自10月6日起一連5天晚間，總統府將舉行「寶島有光，土地之愛」光雕展演，今年策展團隊為曾得過「德國紅點設計獎」的陳怡潔工作室，睽違3年再度操刀。談到光雕展的創作主軸與理念，陳怡潔今（28）日接受《NOWnews今日新聞》專訪表示，此次策展主題定調以「世紀經典」為主軸，向台灣音樂、電影和繪畫界的藝術家們致敬。光雕內容引用的經典作品相當多，將會有數十個作品呈現。
今年國慶光雕展將在10月6日至10月10日於總統府舉行，本次展演主題為「寶島有光，土地之愛」，時間為每晚19:00、19:30、20:00、20:30、21:00與21:30。本次策展主題，聚焦世界經典之作對土地、生命連結與熱愛，主視覺設計則採以國家文化寶藏為概念，透過光的傳遞，將精選的台灣世紀經典作品繪製成藏寶圖。
據了解，今年國慶光雕展演，由曾在民國108年擔綱國慶光雕策展團隊，進而一舉得到「德國紅點設計獎」品牌與傳播設計獎的陳怡潔工作室，睽違3年再度領銜規劃今年光雕展演呈現。
陳怡潔今接受《NOWnews今日新聞》採訪說，今年主題「寶島有光，土地之愛」，主要盼能夠透過世紀經典，不論藝術、電影、繪畫還有音樂，團隊重新探尋世紀經典，並將其編在內容演出與腳本中。她強調，希望透過台灣這塊土地出發，並從百年的世紀經典中，讓民眾看到對這塊土地的情感。
陳怡潔說，屆時展演除會致敬很多經典，另外也能從中發現許多不被發現的光芒與創造性，「致敬以外也有重現開發的涵義，可以作為我們重新思考的角度」。
本次策展範疇廣泛，從音樂、電影至繪畫界都有。陳怡潔透露，引用經典作品的數量，會有高達數十餘個之多，策展所致敬的藝術家有些已不在人世、有一些還在，正式登場前會陸續露出，目前還在製作、編輯當中，也會再跟主辦單位溝通。最後她也預告，很快就會有內容釋出，請大家拭目以待。