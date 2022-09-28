義媒重批中國欲孤立台灣　籲國際挺台加入ICAO

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「蟻報」在報導中指出，「台北飛航情報區」（Taipei FIR）為ICAO全球300多個飛航情報區之一，為全球FIR不可或缺的一部分，而台灣民航局（CAA）為Taipei FIR的唯一管理機關。
8月因美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國片面在台灣周邊海空域進行軍事演習，除影響台灣國際航線，更危及區域及國際飛航安全。隨著北京對台侵略性霸道作為日益加劇，中國危及飛航情形將可能重演。因此報導分析，ICAO應讓台灣民航局參與，透過ICAO平台相互溝通，即時提供及交換飛航資訊。
蟻報繼續指出，世界衛生組織（WHO）理應致力以包容性方式結合全球國際衛生合作，ICAO也應成為最大包容性的國際組織，接納包括台灣在內的各國參與。
文章結論寫道，但中國卻以政治因素為由，阻礙台灣被納入多邊機制及其與國際連結，妄稱台灣為其叛亂省份。然而台灣從未為中國的一部分，台灣的命運掌握於2350萬台灣人民。中國企圖以國際孤立手段影響台灣，降低台灣國際能見度及國際參與能量，吞併台灣的野心昭然若揭。
在義大利全國高度關注25日國會大選之際，媒體仍部分引用王國材投書，不僅完整說明台灣參與ICAO的必要及重要性外，表達對台灣參與國際組織訴求的支持，並在文章最後堅定挺台，為台灣在義國輿論發聲。
第41屆國際民航組織27日起在加拿大召開3年一度大會。美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）和德國聯邦數位及交通部國務秘書石諾爾（Stefan Schnorr）分別於昨、今兩天為台灣發言。台灣2013年曾以「中華台北」名義獲邀參加ICAO，後因中國打壓，迄今未再獲邀。（編輯：韋樞）1110928