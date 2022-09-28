大解封！加拿大「打高端也能去」 入境免PCR、疫苗證明
隨著各國陸續解封放寬邊境管制，加拿大政府也宣布自10月起將取消所有邊境限制，入境不再需要提供疫苗接種證明、PCR證明，入境後也免隔離，相當於對外完全開放。國內也解除了口罩禁令，民眾出門搭乘火車、飛機、到餐廳用餐都不用戴口罩，不過為了旅客與民眾安全，加拿大政府仍軟性勸導鼓勵佩戴口罩。
加拿大政府宣布自10月1日起，凡是海外入境的旅客都不再需要透過「ArriveCAN」App提供健康聲明，入境前後也不再需要提供個人疫苗接種證明或採檢證明，同時隔離規定也將取消，等同於邊境管制全面解除。
此外，加拿大政府也廢除國內的口罩禁令，包含外出前往餐廳、電影院、搭火車或飛機都不需要配戴口罩。搭遊輪入境的遊客也同樣適用於新頒布的解禁規定，搭遊輪不再需要事前檢測，也不需要疫苗接種證明。
針對邊境管制政策全面解禁，加拿大衛生部長杜克羅（Jean-Yves Duclos）表示，這是因為加拿大境內已度過Omicron BA.4與BA.5變種高峰期，加上當前人民疫苗接種率高、住院率低，且有新的療法可醫治等因素，才會大動作調整防疫政策，不過同時也強調這並不代表疫情大流行已經結束，而是基於目前的新冠變種病毒不會對社會民生造成太大影響而做出的決策。