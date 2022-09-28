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詐騙變形蟲沒完沒了！0886、＋886開頭變造號碼電話別接

▲詐騙集團花樣多，Whoscall截至今年8月已經擋下至少50萬通冒名電話和85萬封冒名簡訊。(圖／官方提供)
▲詐騙集團花樣多，Whoscall截至今年8月已經擋下至少50萬通冒名電話和85萬封冒名簡訊。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-09-28 18:20:53

詐騙訊息、電話宛如變形蟲，根據Gogolook旗下的陌生來電辨識APP 《Whoscall》統計，截至今年8月已擋下50萬通冒名電話以及85萬封冒名簡訊。同時與刑事局165反詐騙諮詢專線共同分析，近期詐騙手法，包含0886、＋886開頭的變造號碼，同時也整理出近期最常出現的4大詐騙內容：包裹寄送、股票投資、貸款方案以及帳號異常通知。民眾如果有接到相關電話、訊息都應該要特別留意，恐為惡意詐騙！

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根據陌生來電辨識APP 《Whoscall》與刑事局165反詐騙諮詢專線共同分析，近年偽冒類型的惡意電話已從銀行機構、電商平台、政府單位，蔓延至公益單位或是微型電商。根據詐騙手段，歸納成兩大類型，第一種為「變造號碼」變造號碼多運用跨境VoIP電話，仿造特定業者的號碼，常見的特徵包含開頭為0或帶有＋號（例如0886、＋886等），目的多跟詐騙有關，第二種類型為「冒名號碼」詐騙集團使用一般國內電信號碼，並聲稱代表特定企業，進行強迫推銷或是詐騙。

經Gogolook進一步檢視，冒名電話從110年開始大量出現，例如部分高利貸業者便開始冒名知名銀行誘騙民眾申貸。隨著7月大量的「裝熟詐騙」iMessage簡訊爆發，據證期局調查指出，今年上半年被冒名的券商高達9家，另有4家投顧、3家投信及1家金控均遭到詐騙集團冒名。除了金融業者外，根據Whoscall過去一年用戶的號碼回報紀錄顯示，全台有高達上百個品牌與單位曾有疑似被冒名的紀錄，包含中華電信、全國電子、衛福部、Momo購物以及台灣彩券等都名列為受害清單中。

▲Whoscall,詐騙。(圖／官方提供)
▲第三方仿冒大型企業或機關名號向民眾或潛在對象進行錯誤訊息溝通，將影響民眾對企業的信任。。(圖／官方提供)
截至今年8月Whoscall已擋下50萬通冒名電話以及85萬封冒名簡訊。以電話為例，在1、2月期間，詐騙集團將冒名對象鎖定在國內證券商；到了3月開始冒名國內社福單位。在冒名簡訊的部分7月起，擴大使用iPhone內建通訊軟體iMessage，刑事局165反詐騙諮詢專線大力呼籲民眾直接關閉iMessage功能，可能防範類似詐騙訊息。

解析今年上半年冒名詐騙簡訊的用戶主動回報內容，Gogolook與刑事局165反詐騙諮詢專線依內容分成，包裹寄送、股票投資、貸款方案以及帳號異常通知共四類型：

  1. 「包裹寄送」：屬於早期詐騙簡訊的復刻手法，在今年3月、6月再次以中華郵政、DHL名義密集發送。
  2. 「股票投資」：根據刑事局統計，110年總財損達50億元，持續假冒元大、台新、凱基為首的業務專員，要求民眾加入通訊軟體好友，啟動一連串的投資詐騙手段。
  3. 「貸款方案」：多自稱花旗、國泰世華、兆豐銀行等，同時透過人頭Line帳號與假網頁雙管旗下，增加仿冒的真實性。
  4. 「帳號異常通知」：今年將目標鎖定在虛擬貨幣業者身上，尤其以4月出現大量冒充幣安交易所（Binance）的簡訊最為嚴重。
▲Whoscall,詐騙。(圖／官方提供)
▲變造號碼和冒名號碼起手式雷同，民眾看到+886、0886開頭電話號碼就應該特別謹慎。(圖／官方提供)

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