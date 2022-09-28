詐騙變形蟲沒完沒了！0886、＋886開頭變造號碼電話別接

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經Gogolook進一步檢視，冒名電話從110年開始大量出現，例如部分高利貸業者便開始冒名知名銀行誘騙民眾申貸。隨著7月大量的「裝熟詐騙」iMessage簡訊爆發，據證期局調查指出，今年上半年被冒名的券商高達9家，另有4家投顧、3家投信及1家金控均遭到詐騙集團冒名。除了金融業者外，根據Whoscall過去一年用戶的號碼回報紀錄顯示，全台有高達上百個品牌與單位曾有疑似被冒名的紀錄，包含中華電信、全國電子、衛福部、Momo購物以及台灣彩券等都名列為受害清單中。
截至今年8月Whoscall已擋下50萬通冒名電話以及85萬封冒名簡訊。以電話為例，在1、2月期間，詐騙集團將冒名對象鎖定在國內證券商；到了3月開始冒名國內社福單位。在冒名簡訊的部分7月起，擴大使用iPhone內建通訊軟體iMessage，刑事局165反詐騙諮詢專線大力呼籲民眾直接關閉iMessage功能，可能防範類似詐騙訊息。
解析今年上半年冒名詐騙簡訊的用戶主動回報內容，Gogolook與刑事局165反詐騙諮詢專線依內容分成，包裹寄送、股票投資、貸款方案以及帳號異常通知共四類型：
- 「包裹寄送」：屬於早期詐騙簡訊的復刻手法，在今年3月、6月再次以中華郵政、DHL名義密集發送。
- 「股票投資」：根據刑事局統計，110年總財損達50億元，持續假冒元大、台新、凱基為首的業務專員，要求民眾加入通訊軟體好友，啟動一連串的投資詐騙手段。
- 「貸款方案」：多自稱花旗、國泰世華、兆豐銀行等，同時透過人頭Line帳號與假網頁雙管旗下，增加仿冒的真實性。
- 「帳號異常通知」：今年將目標鎖定在虛擬貨幣業者身上，尤其以4月出現大量冒充幣安交易所（Binance）的簡訊最為嚴重。