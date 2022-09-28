反毒雄讚　高市苓雅區里辦毒防關懷站掛牌

高雄市毒防局今（28）日前進苓雅區與69位里長攜手合作，設置全國首創「里辦毒品防制關懷站」， 於苓雅區公所禮堂舉辦啟動儀式，由里長主席黃俊旂率領的69位里長、鄰長、巡守隊、志工隊等逾500位里民熱情參與，毒防局長林瑩蓉頒發「里辦毒品防制關懷站」 站牌予里長主席等69位里長，毒防局也提供反毒雄讚安全帽，大家戴上安全帽一起宣誓反毒，隨即進行毒品防制講習訓練。
林瑩蓉致詞特別感謝里長主席等所有出席里民熱心支持、民政局、苓雅區公所的全力協助，以及到場支持的黃文益議員，毒防局目前來到苓雅區已完成8區336里辦關懷站，將持續拓點全市38區890里，里里皆有站，完成社區綿密毒防網的目標，讓反毒零距離。
區長鄭美華致詞強調鄰里的治安與毒品防制習習相關，營造社區無毒環境非常重要，感謝毒防局毒防關懷站列車來到苓雅區，一起守護市民遠離毒品，黃文益議員也致詞肯定毒防局深入社區成立里辦毒防關懷站，從最了解社區大小事的里鄰長銜接毒防工作，進行轉介、關懷，讓涉毒者迷途知返。
林瑩蓉強調毒防局是全國唯一，更首創「里辦毒品防制關懷站」，希望建立社區直接專門服務窗口，由毒防局提供毒防宣導、轉介、關懷、諮詢的一站式服務，里民有相關的毒品問題，里辦能夠直接交給毒防局來協助，並拜託各位里長將關懷站牌貼在里辦門口，幫忙宣傳24小時免費毒防諮詢電話0800770885（請請你幫幫我），讓市民隨時可以撥打求助，也請大家時常戴上反毒安全帽穿梭大街小巷，是最好最直接的反毒宣傳，充分發揮社區互助精神，提升社區毒品防制成效。