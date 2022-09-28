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雲林病母拉拔4兒女！打2份工養家　沒命都要供孩子唸書

▲（圖／翻攝台灣心義工團臉書）
▲（圖／翻攝台灣心義工團臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-09-28 18:48:13

為了子女只能咬牙撐下去！雲林縣一名吳姓女子（44歲）9年前丈夫離世，不僅遺留4名子女讓她獨力撫養，還欠下大筆債務，為了生存吳女一人打2份工撐起家計；不過吳女因遺傳性高血壓，不時昏厥，再加上娘家提供的7坪棲身處即將被收回，無助的她說「萬一自己倒下要將2名未成年女兒送到孤兒院」，心酸境遇令人鼻酸。

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▲（圖／翻攝台灣心義工團臉書）
▲她和14歲、11歲的女兒，一起住在娘家臨時提供7坪大的棲身處。（圖／翻攝台灣心義工團臉書）
吳女在丈夫離世後，自己一人做2份工作，但是由於都是臨時工，薪水相當微薄，一個月也只賺2萬元，再加上現階段身體狀況不佳，讓她相當擔憂，為了兒女的教育相當堅持；吳女說「就算了沒了命也要栽培女兒唸書，用功讀書長大才能出人頭地」。

吳女大女兒嫁人、大兒子已離家就學，她和14歲、11歲的女兒，一起住在娘家臨時提供7坪大的棲身處，房間只夠放2張床就滿了，連張像樣的桌椅都沒有，兩個女兒只能蜷曲身體唸書，相當不容易。

▲（圖／翻攝台灣心義工團臉書）
▲母女3人房間只夠放2張床就滿了，連張像樣的桌椅都沒有。（圖／翻攝台灣心義工團臉書）
今年開始，原本就有遺傳性高血壓的吳女，病況加劇，多次昏厥，血壓常飆到220以上，吳女感嘆「每天晚上都會想說，為什麼會做到這樣，這麼累」，深怕自己倒下後，2名未成年女兒沒人照護，決心將2名未成年女兒送到孤兒院。

沒想到，娘家還打算將把母女3人的棲身處收回，吳女更是不知道該何去何從，她弟弟先是在四湖農村買了一塊便宜的小土地，當做一家三口蓋房子的基地，台灣心義工團也伸出援手，替吳女及2名女兒女兒蓋房子，蓋一個有書桌、有衣櫥的家，希望能幫助他們渡過難關。（編輯：孫唯容）

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