明年難保3！國泰金下修台灣GDP　估美2024年才會降息

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展望明年，全球高利率環境可能壓抑需求進一步下滑，廠商持續調整庫存並遞延投資，出口、投資仍不樂觀，惟民間消費基期低且疫後消費需求提振，台灣景氣預期仍能維持一定成長，國泰台大產學合作計畫團隊也首次預測2023年台灣經濟成長率將為2.7%，研判全年成長率有80%的機率落在2.0~4.0%之間。
徐之強進一步分析，本土疫情趨緩帶動民間消費回溫，搭配電子新品拉貨，第4季初整體經濟將保持穩健擴張，但隨海外需求明顯降溫，出口與民間投資動能漸減，景氣擴張力道將有所放慢，團隊評估今年下半年台灣經濟氣候將逐漸趨緩至象徵景氣穩定之「朗」，出現機率將在45%以上。
此外，台灣央行也將維持半碼升息步調。他指出，今年第４季金融情勢將在穩定區間下緣波動，各國通膨壓力高張，主要央行被迫加快貨幣政策緊縮步伐，增加全球景氣放緩擔憂，影響全球股市震盪走弱、信用利差擴大，美元指數亦升至20年高點，美、歐、中國及新興亞洲金融情勢指數持續陷入緊縮，目前市場預估美國聯準會11、12月還會繼續升息，11月再升3碼機率高，12月則2碼，明年也會繼續升息，可能要到2024年才會開始降息。
至於台灣央行在9月維持升息半碼並搭配調升1碼存準率，徐之強分析，主要是因景氣下行風險升高、通膨回穩可期，且避免升息影響範圍過大，故輔以流動性回收。展望未來，研判儘管景氣下行風險升高，央行仍強調以穩定通膨為先，而台灣通膨雖因輸入性通膨和緩而回降較快，但仍維持2%以上，且主要央行持續緊縮，預期台灣央行仍將維持緩步升息，至明年第1季再視通膨與外部貨幣政策狀況調整。
原本今年第3季投資者期待Fed可能提前降息，台股跟隨海外股市反彈，帶動台灣金融情勢指數回升，但展望第4季，在Fed強化積極升息抗通膨立場，加上歐洲能源問題增添全球景氣下行風險，國泰台大產學團隊評估，台灣金融情勢指數將在「穩定」區間下緣波動，接近「趨向緊縮」區間。
此外，徐之強也提醒還有8大變數影響今、明年經濟成長與金融情勢，包括一、COVID-19變種病毒風險、中國大陸本土疫情反覆且官方堅持動態清零、美歐解封需求成長力道減緩；二、美中貿易戰引發全球供應鏈調整，加上俄烏衝突、歐洲能源危機及供應鏈瓶頸增添通膨隱憂，加深經濟前景不確定性；三、高通膨與經濟衰退風險並存，主要國家央行政策面臨兩難局面。
四、國際地緣政治風險、俄烏戰事與美中爭端的不確定性；五、美歐中電子消費需求減緩，庫存偏高，衝擊資通訊企業獲利；六、全球需求疲軟加劇庫存壓力，投資需求遞延；七、新變種病毒擴散延遲疫情緩和時點，持續影響服務業復甦；八、5G、HPC、車用電子等新興科技應用支撐半導體需求。