賴清德街講、掛看板挺18歲公民權　源自與學生會談的承諾

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賴清德上週六赴台中逢甲夜市進行宣講，近來其力挺18歲公民權的看板也在高速高路旁掛出。知情人士透露，由於年底18歲公民權修憲複決在即，賴清德本就相當關注年輕議題，因此日前透過洪申翰牽線，在官邸與約莫8、9位學生團體代表晤談，聽取意見。
該人士指出，賴清德與學生們會談1.5個小時，眾人相談甚歡，學生們對賴清德的親和、沒有架子都感到驚喜。當天學生代表分別從高雄、台中與花蓮等地進到官邸，表達18歲公民權議題宣講所遇到的問題，尤其是跟長輩宣講時會有些阻礙，期盼賴清德發揮在長輩間好形象與說服力，一起推動此議題。
該人士表示，該場會面氣氛相當輕鬆，大家相談甚歡，學生們就像與充滿信賴的老師抒發意見般。而賴清德在該場會面後，馬上就找幕僚討論，除了周六馬上安排逢甲夜市的宣講外，這幾天也陸續於桃園、雲林與台南等地的高速公路旁掛出T Bar廣告。
另名與會人士則說，有學生代表在會中向賴清德表示，自己的父親反對18歲公民權，因為18歲的學生「前額葉還沒長好」，賴清德當場醫師上身，向學生表示「不用擔心前額葉問題」，也認同現在18歲年輕人已經很有能力。
消息人士則表示，現在持續有來自各縣市參選人的邀約，賴清德會盡可能於公餘時間配合助選，並同時針對18歲公民權持續進行宣講，期盼年底選戰民進黨有好的成績，在更多城市推行品質保證的「綠色執政」，18歲公民權修憲複決也能順利過關，讓台灣與國際接軌。
另外，參與晤談的學生代表透露，整個活動很意外沒有原先想像中的肅殺感，更沒有客套話或是言語的限制，「只要我們願意說，賴副總統都會非常認真的聽，並記錄下我們說的」。
該名學生也說，賴清德也陪著大家一起想出了各種不同的宣傳方式、倡議行動等等，將過往的經驗結合，給學生們回饋、肯定，也給足了信心。
另名與會名學生則表示，賴清德本人到台中宣講，因為台中是全台對18歲公民權支持率最低的地方，其實賴清德並不是自己拜會過的唯一一位政治人物，但實在十分佩服他的行動力。
另外，也有學生說，當天會談後，賴清德立馬答應接下來的造勢、掃街，都一定會大力宣傳18歲公民權，到不同縣市也都會安排時間去宣講，也在各地掛上看板來表態支持年輕人。
該學生表示，賴清德利用行動，真正地做了這些事，把18歲公民權當作自己的選舉在推，而不只是嘴巴上說說，「這正是我們從以前到現在所希望看到的」。