NCC開罰《辣新聞》40萬　顏寬恒：配合演出的假動作

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被開罰的節目內容，係民進黨台中市議員陳世凱，12月20日以連線方式接受周玉蔻訪問時，透露過去與顏寬恒2度交手選立委時，民眾向他檢舉「有同一人拿了1、20張身分證進去投票，驗證身份的人員也沒仔細看，就讓他進去投了」。
陳世凱認為，對手根本不必買票，去收身分證就可以，只要身分證收得夠，票數就一定非常的夠。陳世凱強調，民眾擔心這種事情再度發生，才主張投票所一定要有雙方陣營的監票員，卻遭台中市政府拒絕，他痛批盧秀燕的作為相當「低級」！
但NCC查核中心根據台中市選委會的說明，依照選務規定，投票所有兩道身分查驗機制，管理員會在投票所入口處核對選舉人容貌與其身分證的相片是否相符，到了領票處，另一管理員再核對一次，才發給選票。「一個人拿著1、20張身分證」的傳言，並不符合選務實務，對於《辣新聞》為製播新聞違反事實查證原則，致損害公共利益，予以核處。
陳世凱下午得知NCC的裁處，不願表示意見。另一當事人顏寬恒認為，中二立委補選期間，他們具名檢舉無數件周玉蔻「議顏堂」的假消息，但當時NCC「沒有盡到機關責任、沒有任何公正作為，時隔9個月才處罰一件，很明顯是因為處在風口浪尖上，才不得不做出裁決。」
顏寬恒痛批，遲來的裁處不是正義，NCC依然是不公不義。中二補選期間以周玉蔻為首的「議顏堂」，對他與家人輪番轟炸、極盡人格毀滅與羞辱，連他的年邁阿公都被抹黑成強姦外勞、掏空內臟，現在為了蔡其昌選情告急，這群人未曾停止扭曲事實，連鎮瀾宮的金媽祖以實銅當支架，都可以拿來造謠。
顏寬恒越說越氣，他指《辣新聞》從中二選舉時有18件檢舉案，至今高達95件檢舉，NCC卻僅開罰一件40萬元，對比連續開罰中天新聞上千萬元，根本是個笑話！他批NCC「抓一放九」的行為只證明一件事，「支持NCC就是支持周玉蔻、支持周玉蔻就是支持民進黨；民進黨不會倒，台灣媒體環境不會好。」