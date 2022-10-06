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《金色琴弦 星光交響樂團》事前預約啟動　共赴築夢旅程

▲《金色琴弦 星光交響樂團》終於宣布開放事前預約。（圖／擷取自遊戲畫面）
▲《金色琴弦 星光交響樂團》終於宣布開放事前預約。（圖／擷取自遊戲畫面）

生活中心/綜合報導

2022-10-06 15:00:00

日本知名女性向遊戲IP《金色琴弦》系列，以融合高中校園友情、眾多帥氣角色與悠揚古典樂聲等元素，成為許多玩家、粉絲們的不敗經典青春熱作。而近來許多人敲碗期盼的《金色琴弦 星光交響樂團》終於宣布開放事前預約啦！究竟這次全新世代的篇章，將會觸發哪些青春校園劇情，玩家們又該如何一邊完成演奏夢想，一邊穿梭在美型樂團成員之間呢？

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▲全新世代的篇章，將會觸發哪些青春校園劇情呢？（圖／擷取自遊戲畫面）
▲全新世代的篇章，將會觸發哪些青春校園劇情呢？（圖／擷取自遊戲畫面）
在《金色琴弦 星光交響樂團》遊戲中，玩家扮演主人公朝日奈唯，帶領樂團成員到各個地區巡迴公演、舉辦音樂會。為了增加音樂會的聽眾，玩家首先必須在街頭推出小型的演奏表演以吸引粉絲，而街頭演奏階段可以派出6名樂團成員，並指示成員們該如何進行演奏來達成地圖條件，通過關卡就可推展主線劇情。而該作也延續原有IP世界觀，角色初登場和重要劇情皆是精美動畫呈現，更由高山しのぶ老師擔任角色設計，推出全新19位角色，多位知名聲優演出，將遊戲的沉浸體驗再升級，而遊戲世界觀符合現代日本，結合各地美食，簡單休閒的玩法，女孩們不用燒腦攻略，就能輕鬆打造自己的青春夢幻王國。

▲玩家可以透過卡牌育成，一邊沉浸精緻的動畫劇情，一邊收集心目中的理想團員。（圖／擷取自遊戲畫面）
▲玩家可以透過卡牌育成，一邊沉浸精緻的動畫劇情，一邊收集心目中的理想團員。（圖／擷取自遊戲畫面）
該作遊戲模式可以透過卡牌育成，一邊沉浸精緻的動畫劇情，一邊收集心目中的理想團員。而藉由角色養成、好感度與關卡等方式解鎖各式劇情，逐步加深玩家與角色之間的羈絆。而就算只是新手也不用擔心，從新手教學中，就能簡單地推進主線關卡，關卡類型包括「主線任務」和「當地任務」分別是推展主線劇情，以及取得當地角色的「強化素材」。另外還有「限時活動任務」和主線一樣有路邊演出和演奏會。由於每一場演奏都會消耗演奏券，所以必須透過路邊演出刷演奏券，再依照結果獲得活動點數，達到指定活動點數就能得到獎勵、排行榜獎勵。如果配備不夠，也能從商城購買禮包、寶石，準備好後再回到主線，與樂團成員一同迎接全新挑戰。

一開始，你可以從持有的卡片中組成演出隊伍，從中選出3名角色演奏，該注意的是，每一個角色卡片會有提升Style值和Finale值的效果。3個回合後，選擇會影響到觀眾數、滿意度和Finale值。到了所有回合結束後，如果Finale值達到100%，進入Finale演奏，就能再拉一波觀眾滿意度，讓最終結算進入SSS級，就能拿到高值獎勵！

▲街頭演奏階段可以派出6名樂團成員，並指示成員們該如何進行演奏來達成地圖條件，通過關卡就可推展主線劇情。（圖／擷取自遊戲畫面）
▲街頭演奏階段可以派出6名樂團成員，並指示成員們該如何進行演奏來達成地圖條件，通過關卡就可推展主線劇情。（圖／擷取自遊戲畫面）
而玩家們想拉高整體分數，就得掌握每回合的卡片了，3種Style都有不同效果，像是Melody是吸引來客、Harmony是提升觀眾滿意度、Rhythm則是提升要求較高的觀眾滿意度，整體策略應盡量以第一回合吸引到最多觀眾，再從第二、第三回合提升滿意度，拉高Finale值。

▲事前預約活動期間，只要預約人數越多，獲得的寶石也會更多！（圖／擷取自遊戲畫面）
▲事前預約活動期間，只要預約人數越多，獲得的寶石也會更多！（圖／擷取自遊戲畫面）
▲《金色琴弦 星光交響樂團》即日起開放事前預約！達成預約10萬人送SSR傳說演奏家月森蓮。（圖／擷取自遊戲畫面）
▲《金色琴弦 星光交響樂團》即日起開放事前預約！達成預約10萬人送SSR傳說演奏家月森蓮。（圖／擷取自遊戲畫面）
令人期待已久的《金色琴弦 星光交響樂團》即日起開放事前預約，活動期間玩家們只要輸入手機門號，就可以完成預約，除了能夠獲得樂理課本SR，只要登入人數越多，獲得的寶石也會隨之加碼！最吸睛的是當人數破7萬，官方將會再贈送「當地土產*16」；破10萬人還能再獲得「樂理課本SSR*10」、「SSR月森蓮*1」。想在現實以外的遊戲中，感受那夢幻無瑕的校園故事，或是熱血沸騰的追夢過程，那《金色琴弦 星光交響樂團》可是你2022下半年不可錯過的青春高校手遊，趕緊手刀預約起來吧！

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