《金色琴弦 星光交響樂團》事前預約啟動　共赴築夢旅程

我是廣告 請繼續往下閱讀
該作遊戲模式可以透過卡牌育成，一邊沉浸精緻的動畫劇情，一邊收集心目中的理想團員。而藉由角色養成、好感度與關卡等方式解鎖各式劇情，逐步加深玩家與角色之間的羈絆。而就算只是新手也不用擔心，從新手教學中，就能簡單地推進主線關卡，關卡類型包括「主線任務」和「當地任務」分別是推展主線劇情，以及取得當地角色的「強化素材」。另外還有「限時活動任務」和主線一樣有路邊演出和演奏會。由於每一場演奏都會消耗演奏券，所以必須透過路邊演出刷演奏券，再依照結果獲得活動點數，達到指定活動點數就能得到獎勵、排行榜獎勵。如果配備不夠，也能從商城購買禮包、寶石，準備好後再回到主線，與樂團成員一同迎接全新挑戰。
一開始，你可以從持有的卡片中組成演出隊伍，從中選出3名角色演奏，該注意的是，每一個角色卡片會有提升Style值和Finale值的效果。3個回合後，選擇會影響到觀眾數、滿意度和Finale值。到了所有回合結束後，如果Finale值達到100%，進入Finale演奏，就能再拉一波觀眾滿意度，讓最終結算進入SSS級，就能拿到高值獎勵！
而玩家們想拉高整體分數，就得掌握每回合的卡片了，3種Style都有不同效果，像是Melody是吸引來客、Harmony是提升觀眾滿意度、Rhythm則是提升要求較高的觀眾滿意度，整體策略應盡量以第一回合吸引到最多觀眾，再從第二、第三回合提升滿意度，拉高Finale值。
令人期待已久的《金色琴弦 星光交響樂團》即日起開放事前預約，活動期間玩家們只要輸入手機門號，就可以完成預約，除了能夠獲得樂理課本SR，只要登入人數越多，獲得的寶石也會隨之加碼！最吸睛的是當人數破7萬，官方將會再贈送「當地土產*16」；破10萬人還能再獲得「樂理課本SSR*10」、「SSR月森蓮*1」。想在現實以外的遊戲中，感受那夢幻無瑕的校園故事，或是熱血沸騰的追夢過程，那《金色琴弦 星光交響樂團》可是你2022下半年不可錯過的青春高校手遊，趕緊手刀預約起來吧！
事前預約網站
粉絲團