關錦鵬斷聯張曼玉9年「她不拍電影了」 曝影后新身分
導演關錦鵬今（28）日為《阮玲玉》30周年紀念4K修復導演版宣傳，女主角原是梅艷芳，但是她支持北京民運，公開聲明「不要到大陸工作」，關錦鵬說：「她的意願我沒辦法改變，我尊重她自己的決定。」後來找了張曼玉接手，本來她不肯剃眉，結果關錦鵬拍了一些片段給她看，有一天關錦鵬開房門，「張曼玉兩手摀著眉毛向我掀開，自己剃掉眉毛了。」
關錦鵬記得《阮玲玉》舊時首映，尖沙咀戲院座椅是折疊式的，片子播到三分之一，關錦鵬聽到整廳座椅發出「啪啪聲」，原來是觀眾看不下去走人，老闆覺得片子得修短，最後刪減了葬禮戲，這次導演版可以一窺遺珠片段，「其他地方倒沒有刪減很多！」
與張曼玉上次見面是9年前的金馬獎，關錦鵬說：「很多年沒接觸了，她有自己的生活方式，不拍電影專心搞音樂、接剪接工作，她不接觸電影圈的人，非常特立獨行。」她6月為GUCCI派對擔任DJ，容貌受人批評，關錦鵬認為她不會介意網路上的聲音，「她身體保養很好，挺健康的，沒去整容，很多人看她憔悴，我覺得她都58歲了，這就是她本人了。」
關錦鵬透露自己正在籌備新劇本，繆思「男神」正是張孝全，關錦鵬說：「我一直希望跟張孝全合作，男主角的形象有點按著他寫，他很性感，第一次看《盛夏光年》就覺得，哇！這個演員厲害了。」