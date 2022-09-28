ELEVEN確定被DAZN收購　收視權益不變

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鄧儒宗強調「ELEVEN SPORTS及DAZN都是英國公司，但是他是土生土長的台灣人，一定會做為國際投資者和台灣運動及媒體產業的橋梁」，承諾將全力的捍衛台灣觀眾的權益，當然也必須讓新的投資方感受到台灣是一個優良的市場，而台灣的觀眾是會珍惜提供優質服務的廠商。在不斷的修正當中找出良性的台灣體育媒體商業模式，並提升對於台灣喜愛體育觀眾的服務品質，如此才能創造出優質的正循環。
ELEVEN SPORTS TAIWAN於2016年中試營運，2017年3月1日正式開播，並陸續上架有線電視系統。從2017年至2022年，ELEVEN SPORTS TAIWAN以境外媒體的身分在台灣經營媒體須面對多重挑戰。然而在台灣經營體育頻道並不容易，經過5年的洗禮，累積虧損超過10億新台幣。顯現出台灣體育媒體經營環境的艱困，讓ELEVEN SPORTS不得不重新審視在台灣的營運可能。
而且近年受到疫情翻轉全球的收視習慣，讓ELEVEN SPORTS TAIWAN經營更加困難，但基於體育頻道的社會責任及使命感，原本評估於2022年中退出台灣市場的決策一直讓ELEVEN SPORTS董事會無法做出最終的決定。因為這個決定將對目前已經承諾的轉播協議包括中華職棒、T1職籃、中華民國企業排球聯賽、日本職棒太平洋聯盟，歐洲籃球聯賽及西班牙甲組足球聯賽等直播賽事帶來巨大衝擊，也影響廣大觀眾收視權益。
ELEVEN SPORTST TAIWAN近幾年努力地根據母集團的經營策略，以專業體育內容服務台灣觀眾並期盼有著長足的發展，但頻道高成本（例如中華職棒以及NBA）的支出，所反映出來的是財報表現殘酷的現實，也發現台灣的體育市場觀眾反應不如預期，體育頻道無法產生足夠的收視熱度，而廣告主與廣告代理商也視體育頻道的為次要宣傳重心，收視率所反映的收視狀況與相對廣告收益相較偏少，廣告代理商大多將預算放在新聞及綜合型頻道。
但在內容安排上，體育頻道的觀眾，都希望收看的賽事為最新、最即時的，相對在購入的播放權利、設備器材、人事成本也相對較高。不同於其他頻道，可以一再重播或轉售播放權利，因此購買國內外賽事版權受限於時間的即時性，在節目的調排上也相對被限制，同步的播放權利的高授權金也導致財務的惡化。
台灣觀眾已習慣有線電視頻道「付錢看全部」的消費習慣，在此商業模式中，體育頻道轉播及經營其實無法得到足夠的財務回報，以2021年FOX SPORTS退出台灣為例，雖然據傳為總公司的全球策略考量下退出台灣市場，但實際在台經營虧損也是原因之一，可以想見體育頻道的經營困難，但即便如此，ELEVEN SPORTS TAIWAN還是不斷努力的提供本土與國際的即時運動比賽，仍然堅持初衷服務台灣觀眾。
體育是全世界共通的語言，也是讓台灣人民不分政治、無論老少都會關注的共同話題，轉播台灣及國際體育賽事具有社會責任與使命，ELEVEN SPORTS TAIWAN希望可以續留台灣，不忘初衷的努力經營，成為真正的在地化國際頻道。因此ELEVEN SPORTS TAIWAN不斷開創出許多打破制式的轉播型態，希望真正的符合台灣觀眾與市場的習慣及需求。因此在頻道內容上曾與原住民棒球發展協會合作公益，捐出費用協助原民小朋友，並帶領球迷出國前進美國職籃NBA勇士主場及日本職棒甲子園球場親身體驗，創意台語轉播及復古鏡面，強調觀眾的收視平權，另外也在新冠疫情期間推出英語轉播服務，讓世界看見中華職棒，引發熱潮，今年ELEVEN SPORTS TAIWAN推出「我主場我捍衛，雙主播雙聲道」開創出不同以往的體育頻道製作面向，不斷嘗試提供觀眾創新的收視經驗。
全世界觀眾收視行為已從單一傳統廣播電視頻道轉移至數位平台，網路科技的發展讓觀眾不再只是被動的選擇頻道，數位影音服務已經為觀眾帶來了革命性的觀看內容方式。ELEVEN SPORTS集團也在2022年7月1日於台灣市場開始全新跨國OTT平台(ELEVENSPORTS.COM)的試營運，目前已經有5000名用戶使用中，個人化的服務與隨處隨看的便捷度，將透過越來越多的用戶體驗推廣並創造收看的效益。
目前ELEVEN SPORTS集團全球性的策略方向，除了保有台灣的有線電視及MOD的合作外，也全力發展OTT平台，結合總公司的全球資源，在ELEVENSPORTS.COM上就可以看到全世界的各種賽事，相對於台灣的比賽如中華職棒等，未來希望也能透過ELEVENSPORTS.COM被世界看見，ELEVEN SPORTS TAIWAN不僅限於深耕台灣，也要將台灣推向國際，透過網路平台接軌世界，同時也讓台灣熱情於體育賽事的專業人才得以發揮所長，成為下一個體育版的Netflix或Disney+。ELEVEN SPORTS TAIWAN 以此自詡並不忘初衷。