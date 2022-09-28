台師大創校百年孕育17萬校友　潘文忠：以身為校友為榮

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吳正己提到，台師大連續5年獲評選為人文社科類大學，在教育、圖資管理、運動及語言學4學科均名列全球百名。在拓展國際合作上，除外籍學生人數持續成長、更與全球名校，如耶魯大學、加州大學洛杉磯分校、九州大學、賓州大學、馬里蘭大學等學校進行實質合作。在產業連結上，則與國內知名企業合作爭取成立產業創新研究學院；在建置校友網絡方面，成立台師大北美基金會、辦理校友高峰論壇、30年及40年校友重聚等活動。台師大將肩負校友與社會期待，持續深耕人才培育、拓展師生國際視野，發展成國際頂尖學府，讓台師大再創世紀典範。
潘文忠表示，台師大轉型為綜合大學至今，不斷創新突破，無論在學術研究、課程教學與推廣服務方面，都有傑出表現與重大貢獻，他本人以身為師大校友為榮。
潘文忠提到，這幾年母校的許多變革，充分發揮「以學習者為中心」的思維，包括剛落成啟用的3000床新宿舍，提升學習與生活品質，成為新宿舍運動的典範；還有在組織上，與台大、台科大共同成立「國立台灣大學系統」，共享學習資源，讓資源發揮最大效益；在教學上，積極推動跨域學習，鬆綁學科間的界線，讓學生自由學習等。
高行健特別錄製一段影片祝賀師大百年校慶；加拿大姐妹校英屬哥倫比亞大學校長小野三太也透過影片表示，台師大用創新理念和全球視野，為台灣公眾福祉及知識經濟做出貢獻，期待與台師大攜手，一同建立更公平、永續的世界。
美國賓州州立大學前任校長Eric Barron 透過影片表達祝福；日本姐妹校九州大學校長石橋達朗也用影片為台師大跨海慶生，並表示，2校聯合論壇、密集華語課程以及2018年開始的全校合作協議，多方交流讓師生受益良多，期許與台師大繼續緊密合作，再造教育合作高峰。
台師大指出，今年校慶大會共有5位校友榮獲第22屆傑出校友獎，包括紐約市政府人力資源局政經研究所首席統計師蘇春槐、國精化學股份有限公司董事長蔡有涼、美籍翻譯家葛浩文、國立高雄師範大學校長吳連賞與國立台中教育大學校長王如哲。
此外台師大特別舉辦「全球校友回娘家－百年校慶午宴」，席開80桌，由金鐘獎主持人、土耳其籍的政治所吳鳳及三立電視主播、國文系張齡予主持；吳正己、前任校長呂溪木、張國恩、黃光彩，以及全球校友總會理事涂鐵雄、常務理事吳清基等人齊唱生日快樂歌，共同切下三層大蛋糕，並與現場校友們舉杯歡慶。
台師大表示，「百年珍藏 世紀開箱─國立台灣師範大學百年校慶校史文物特展」，即日起至11月6日在文薈廳展出，以跨時代及非線性的敘事角度來訴說校史故事，並分4大主題展示百年來的珍貴文物。
「回返的啟程」透過校方出版的校園刊物及校務行政公文文件等，探討時代形塑學校文化的力量；「共寫青春詩」從新生入學、教學上課、課後活動到校外足跡，觀察時代下學校成員的生活風貌。
「悠長的對話」呈現校園中曾發生的數起學生運動，一方面反思校史的完整性，也連接當代師大人積極參與社會的證明；「記憶的匯聚」則以持續百年的慶祝與紀念活動為切入，認識校慶活動在百年間的變化，呈現學校淵源流長的歷史。