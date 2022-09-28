高雄城市書展開幕首周湧入萬人！百場活動接續登場

「2022高雄城市書展」引起熱烈迴響，開幕首周兩天就湧入萬人、講座參與人數破1500人，其中「港灣書展」於兩周內集結共超過50家出版同業，以及高雄18間在地書店一同共襄盛舉。書展後續超過20位高雄在地作家將陸續揭開數十場高雄在地主題講座，不僅如此，至10月30日止還規劃了講談分享、電影、音樂會、酒吧與市集，超過百場活動，邀請市民在圖書館與書店共構的場域，體驗一場被書環抱的閱讀盛事。
「2022高雄城市書展」的主題規畫強調在地與國際文化的體驗並進，以閱讀為媒介，匯集全台和在地具代表性的出版社及書店、職人，共同暢聊、展演台灣閱讀文化的「正當時」。10月份起更是精彩不中斷、型態更多元，盛大推出在地文化與和國際視野的雙線主題。
在疫情舒緩期間，高市總圖搶得先機，將辦理首場國際閱讀講座，首發講者為《在咖啡冷掉之前》原著作者川口俊和，睽違三年，川口俊和再度踏上台灣土地，將於10月2日在高雄市立圖書館總館以「築夢向前，給過去的自己的建言」為題，親自分享小說出版前所經歷的無數艱辛過程，並揭開原本立志成為漫畫家，到成為舞台劇導演，後來更成為世界暢銷小說家的生命軌跡。而知名設計師江口里佳也將特地從日本來到高雄與書迷見面，分享創作成真的靈感及理念。
高市府文化局局長王文翠表示，本次高雄城市書展所呈現的高雄閱讀文化，從在地出發，10月起，邀請多位高雄出身的文化工作者輪番上陣，包括飲食文化作者、書店主人、創意編輯人、音樂團體。更多精彩活動相關資訊，請至高雄市立圖書館官網或搜尋「高雄市立圖書館-閱讀心世界」粉絲專頁查詢；或上「2022高雄城市書展」、「高雄幣平台」或「青鳥書店」活動通（ACCUPASS）查詢活動報名。