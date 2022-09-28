強震後拚搶通！台鐵宣布「鳳林=玉里」9月30日起恢復行駛
受918地震影響，台鐵局今（28）日表示，花東線鐵路部分路段中斷停駛，花蓮=鳳林及富里=臺東路段已於9月22日通車，經持續搶修，鳳林=玉里間將於9月30日起恢復行駛。至於玉里到富里間，仍採公路接駁。
有關列車復駛規劃，花東線玉里以北，除自強號301、420次及莒光號1、2次計4列次停駛外，其餘班次按原表定時刻恢復行駛；南迴線對號列車，每日增開新左營-臺東間柴聯自強號3列次及EMU3000型自強號1列次，停駛週六、日開行之302、305、310、443次列車。另307、127、323、322、334等5列次行駛至富里站，其餘列車均以臺東站起訖。富里至台東間，每日6:00～21:00間以每30分鐘開行1列次為原則，共計開行對號列車6列次及區間車60列次。
但玉里=富里間，仍以每日6:00至22:10公路接駁方式辦理，接駁車班次依火車行駛時刻開行，平均候車時間在15分鐘以內，原花蓮=玉里=台東間類火車公路接駁不再辦理。
退票部分，台鐵局表示，一般車票乘車日為10月16日(含)前，並於9月18日(含)前完成付款者，免收退票手續費。乘車日逾10月16日或旅客於9月18日後完成付款，依本局規定收取退票手續費。團體票部分，乘車日為12月31日(含)前，且跨越中斷區間之車票，免收退票手續費。另仲夏寶島號和行包業務於玉里-台東間復駛前停辦。（編輯：林莞茜）