2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

強震後拚搶通！台鐵宣布「鳳林=玉里」9月30日起恢復行駛

▲受到918地震影響，花東線鐵路部分路段中斷停駛。（圖／記者林調遜攝,2022.09.19）
▲受到918地震影響，花東線鐵路部分路段中斷停駛。（圖／記者林調遜攝,2022.09.19）

編輯中心／綜合報導

2022-09-28 21:58:43

受918地震影響，台鐵局今（28）日表示，花東線鐵路部分路段中斷停駛，花蓮=鳳林及富里=臺東路段已於9月22日通車，經持續搶修，鳳林=玉里間將於9月30日起恢復行駛。至於玉里到富里間，仍採公路接駁。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有關列車復駛規劃，花東線玉里以北，除自強號301、420次及莒光號1、2次計4列次停駛外，其餘班次按原表定時刻恢復行駛；南迴線對號列車，每日增開新左營-臺東間柴聯自強號3列次及EMU3000型自強號1列次，停駛週六、日開行之302、305、310、443次列車。另307、127、323、322、334等5列次行駛至富里站，其餘列車均以臺東站起訖。富里至台東間，每日6:00～21:00間以每30分鐘開行1列次為原則，共計開行對號列車6列次及區間車60列次。

▲地牛翻身，花蓮東里站月台坍塌壓到台鐵自強號，畫面曝光。（圖／記者爆料網）
▲地牛翻身，花蓮東里站月台坍塌壓到台鐵自強號。（圖／記者爆料網）
但玉里=富里間，仍以每日6:00至22:10公路接駁方式辦理，接駁車班次依火車行駛時刻開行，平均候車時間在15分鐘以內，原花蓮=玉里=台東間類火車公路接駁不再辦理。

退票部分，台鐵局表示，一般車票乘車日為10月16日(含)前，並於9月18日(含)前完成付款者，免收退票手續費。乘車日逾10月16日或旅客於9月18日後完成付款，依本局規定收取退票手續費。團體票部分，乘車日為12月31日(含)前，且跨越中斷區間之車票，免收退票手續費。另仲夏寶島號和行包業務於玉里-台東間復駛前停辦。（編輯：林莞茜）

中秋大誤點！台鐵揪2大肇事主因　啟動專案消除潛在風險

台鐵花東搶修最新進度曝！類火車今接駁1072人次

0918強震毀鐵道　台鐵宣布26日起台東增3班車

強震毀交通線！台鐵全線搶通估半年　高寮大橋工期逾2年

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀