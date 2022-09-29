限5天！全家美式28元 7-11草莓冰棒、液體衛生棉買1送1
超商本周限定優惠更新！7-11明（30）日起限時5天開跑，本周促銷DM格子超大、放眼望去簡單明瞭，因為全部只有6款促銷商品，不過其中一半都是買一送一，品不在多、有折則行。舒跑BEAST能量飲（39元）、日本草莓冰棒（69元）、好自在液體衛生棉（149元）都是買一送一，其中以液體衛生棉最值得入手，全台限量3萬6000包；農心白菜拉麵、瑞穗鮮乳紅豆雪糕買2送1，相當於6.7折；素飄香泡麵平均每包13元，網友激推：「麻辣的素泡麵真的很好吃」、「麻辣素飄香超神」，好處是到超商就能買到超市價。
全家會員限定優惠即日起至10月2日前，響應國際咖啡日，本周多款咖啡都是買一送一，包括UCC職人冰咖啡（99元）、UCC咖啡（30元）、UCC濾掛咖啡4入（79元）、UCC三合一拿鐵（99元）全都是買一送一，等於沖一杯掛耳咖啡不用10塊錢。兩款冰品加10元多一件，義美珍珠奶茶雪糕約6.3折、平均特價25元；曠世奇派玫瑰鹽巧克力雪糕約6.1折、平均特價28元。
每周末限時三天登場的「康康5」優惠，照慣例於周五（9/23）開跑，本周取消了周末憑小白單買一送一的咖啡優惠，首次在「康康5」納入現煮咖啡，推出大杯經典美式2杯55元，每杯平均28元、相當於6.1折。此外，杜老爺淇淋巧酥甜筒（45元）、保力達維他命B氣泡飲（35元）、堅果棒（69元）、柚子金萱茶（60元）、香蕉牛奶布朗尼酷繽沙（60元）都是買一送一；花月嵐拉麵單碗平均不到50元、約6.3折；還有迷你威士忌平均每罐40元。