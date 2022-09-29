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四大超商「國際咖啡日」今開喝！拿鐵買2送2、美式買7送7

▲迎接國際咖啡日，7-11濃萃美式、精品美式、精品拿鐵都祭出買7送7，APP每天免費玩翻牌遊戲，爽抽咖啡半價。（圖／7-ELEVEN提供）
▲迎接國際咖啡日，7-11濃萃美式、精品美式、精品拿鐵都祭出買7送7，APP每天免費玩翻牌遊戲，爽抽咖啡半價。（圖／7-ELEVEN提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-09-29 07:00:00

10月1日是一年一度的國際咖啡日，搶攻本土市場800億黑金商機，四大超商都發起「國際咖啡日」主題活動。7-11即日起濃萃美式、精品美式、精品拿鐵三款飲品買7送7；全家明（30）日起限三天大杯經典美式2杯55元；OKmart則有大杯莊園級美式／拿鐵買2送2、雲端商城買5送5。

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📌7-ELEVEN
即日起至10月2日前，在門市買特大杯美式（60元）、大杯冰燕麥拿鐵（75元）、脆酷摩卡咖啡（65元），同品項、同價位第二杯10元，最低5.7折起。每日另有限量濃萃美式（50元）買7送7、濃萃拿鐵（60元）買5送2限時活動；精品美式（80元）、精品拿鐵（90元）同品項買7送7。

▲CITY PRIMA推出精品咖啡大師語錄杯套，即日起至10月4日前精品美式或精品拿鐵任選第二杯10元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲CITY PRIMA推出精品咖啡大師語錄杯套，濃萃美式、精品美式、精品拿鐵在10月4日前買7送7。（圖／7-ELEVEN提供）
📌全家
9月30日至10月2日連續三天，大杯經典美式2杯55元，每杯平均28元、相當於6.1折。此外，10月4日前APP推出咖啡集章趣，到店買指定Let's Café相關17項商品，包含現煮咖啡、罐裝咖啡、UCC系列咖啡及甜點新品提拉米蘇泡芙，1項可集1章，集滿3章免費兌換UCC艾洛瑪西西里咖啡。

📌萊爾富
10月1日當天在Hi-Life VIP APP的整買零取，買大杯特濃美式（55元）5杯169元，平均單杯34元、約是6.1折，不限購買數量，可冰熱任選兌換，兌換期限至112年1月1日。

📌OKmart
今（29）日起至10月1日一連三天，全台門市買大杯莊園級美式／拿鐵，或是大杯濃厚系莊園級美式／拿鐵，不限冰熱，享同品項買2送2。活動期間同步推出雲端商城優惠，在OK APP祭出大杯莊園級美式／拿鐵同品項10杯5折，等於是半價的買5送5。

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