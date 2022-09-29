NBA／KD上演大和解 「就像家人吵架」

今夏原本鬧著要離隊的Kevin Durant，最終仍留在籃網，同時積極修補關係，繼日前與老闆蔡崇信和總經理Sean Marks上演大和解後，同時與總教練Steve Nash也已重修舊好。 我是廣告 請繼續往下閱讀 Kevin Durant之前曾公開要求球隊解雇Steve Nash，如今師徒將至少還要攜手合作一個球季。Kevin Durant改口說，「我和Nash已經沒事，之前只是一些誤解，就像家人吵架一樣，說開了就沒事了。」Steve Nash口徑也一致，「上季籃網戰績不佳，又在季後賽提前出局，才會讓彼此產生嫌隙，但其實我們的初衷都是希望球隊更好。如今雙方已經把誤會解開，未來合作將會更加順遂。」Nash還澄清，「其實Kevin Durant根本沒有要求球團換主帥或換總管，這些都是媒體的誤傳。」另外Sean Marks也談到Durant，「一切都已成為過去，球隊只專注於爭奪總冠軍。我也不是的老闆，我們是合作夥伴。如果他現在還想離開這支球隊，那他就不會還在這裡。」與奧運金牌郭婞淳師出同門 丁欣薇負傷破紀錄摘金籃球／你沒看錯!重現中華職籃風采 鄭志龍對決李雲光籃球／台大女籃首度參賽 一般生難得體驗高強度比賽PLG／戴維斯身分問題怎麼解? 立委莊瑞雄開處方箋