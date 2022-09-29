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秋老虎發威！今高溫炎熱「日夜溫差大」　東北季風下週到

▲中央氣象局表示，今、明（29日、30日）兩天臺灣各地及澎湖、金門大多為晴到多雲，僅馬祖有零星短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫陣雨。（圖／張勵德攝）
▲中央氣象局表示，今、明（29日、30日）兩天臺灣各地及澎湖、金門大多為晴到多雲，僅馬祖有零星短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫陣雨。（圖／張勵德攝）

編輯中心/綜合報導

2022-09-29 06:30:15

中央氣象局表示，今、明（29日、30日）兩天臺灣各地及澎湖、金門大多為晴到多雲，僅馬祖有零星短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫陣雨，明日東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨 。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，最新(29日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，西北太平洋仍維持著2個颱風。第17號「輕颱庫拉」在日本東方海面，向東北移動，將變性為溫帶氣旋；第18號「輕颱洛克」在琉球東南方海面向北轉東北，朝日本南方海面前進，3天後移速減慢，動向的「不確定性」擴大，但對台無影響。

▲最新(29日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，西北太平洋仍維持著2個颱風。（圖／中央氣象局）
▲最新(29日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，西北太平洋仍維持著2個颱風。（圖／中央氣象局）
最新(28日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至下週三(5日)清晨，中層大氣為「副熱帶高壓」籠罩，各地晴朗穩定；低層水氣不多，東半部及午後中南部山區偶有局部零星降雨的機率。各地白天熱、早晚涼，日夜溫差大，白天高溫升至35至37度，中午前後紫外線「過量」及「危險」級，皆為「秋老虎」天氣的特徵。

▲今天有３縣市發布高溫特報。（圖／中央氣象局）
▲今天有３縣市發布高溫特報。（圖／中央氣象局）
各地溫度方面，北部約21至36度，中部24至37度，南部23至37度，東部22至35度；下週三上午起，東北風漸增強，北台雲量漸增，轉有局部雨；氣溫漸降，晚起花、東亦轉有局部雨，中南部地區受影響較小。（編輯：陳苾暐）

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