俄誓言「拿下整個頓內茨克」！蒲亭恐藉公投獲核武藉口

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有居民無奈表示，這次公投實際參與的人數少之又少，更多的是因為入俄公投舉行而逃離的人，諷刺的是這種情況下公投竟然還能高票通過，直言：「相當荒謬，那些投票者我1個都不認識。」
報導指出，烏東由親俄分離主義分子控制的「盧甘斯克人民共和國」以及「頓內茨克人民共和國」，其領導人帕謝奇尼克（Leonid Pasechnik）、普希林（Denis Pushilin）週三皆聲稱，將前往莫斯科，以完成「加入俄羅斯聯邦」的法律進程。
俄羅斯聯邦委員會（即俄羅斯聯邦會議上議院）主席馬特維延科（Valentina Matviyenko）透露，聯邦委員會或將在10月4日審議並通過有關決議，接受頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松及扎波羅熱加入俄羅斯聯邦。
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）28日表示，在烏克蘭發起的特別軍事行動，至少會持續到佔領烏東頓內茨克州全境為止，聲稱由俄羅斯支持的頓內茨克人民共和國（DPR），自2014年起就一直與烏軍作戰，因此俄羅斯至少要解放整個頓內茨克人民共和國的所有領土。
俄羅斯聯邦安全會議副主席、俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）上週才嗆聲道，透過公投入俄的烏克蘭地區，之後也都可受到核武的保護；不少國際分析專家也憂心，公投可能標誌著俄烏戰爭進入新的危險時刻，即俄國以保衛領土與公民為藉口，轉向使用非常規武器，甚至是核武。