2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

俄誓言「拿下整個頓內茨克」！蒲亭恐藉公投獲核武藉口

▲俄國4個在烏克蘭的占領地區近日舉行所謂的入俄公投，恐將導致俄烏戰況進一步升級。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄國4個在烏克蘭的占領地區近日舉行所謂的入俄公投，恐將導致俄烏戰況進一步升級。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-09-29 07:23:29

烏克蘭4個遭俄國占領的地區，頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫爾松（Kherson）、扎波羅熱（Zaporizhzhia），在23日舉行入俄公投之後，於27日宣稱投票結果顯示，絕大部分選民皆贊成併入俄羅斯，引發國際社會譁然，美國與歐盟表態不會接受俄國以任何形式吞併別國領土，包含所謂的「虛假公投」。據克里姆林宮表示，在烏克蘭的「特別軍事行動」至少要持續到占領整個頓內茨克州，專家也憂心，隨著蒲亭暗示性的祭出核武威脅，這場戰爭最危險的時刻可能正在逼近。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，在前述4個佔領區公投結果出爐後，當地不少烏克蘭民眾正在試圖逃離，他們尤其擔心一旦俄國宣布這些地區為俄國領土，在俄國國內引發抗議的動員令，不排除就會延伸到烏克蘭的俄佔地區，屆時將被強迫入伍。

有居民無奈表示，這次公投實際參與的人數少之又少，更多的是因為入俄公投舉行而逃離的人，諷刺的是這種情況下公投竟然還能高票通過，直言：「相當荒謬，那些投票者我1個都不認識。」

報導指出，烏東由親俄分離主義分子控制的「盧甘斯克人民共和國」以及「頓內茨克人民共和國」，其領導人帕謝奇尼克（Leonid Pasechnik）、普希林（Denis Pushilin）週三皆聲稱，將前往莫斯科，以完成「加入俄羅斯聯邦」的法律進程。

俄羅斯聯邦委員會（即俄羅斯聯邦會議上議院）主席馬特維延科（Valentina Matviyenko）透露，聯邦委員會或將在10月4日審議並通過有關決議，接受頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松及扎波羅熱加入俄羅斯聯邦。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）28日表示，在烏克蘭發起的特別軍事行動，至少會持續到佔領烏東頓內茨克州全境為止，聲稱由俄羅斯支持的頓內茨克人民共和國（DPR），自2014年起就一直與烏軍作戰，因此俄羅斯至少要解放整個頓內茨克人民共和國的所有領土。

俄羅斯聯邦安全會議副主席、俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）上週才嗆聲道，透過公投入俄的烏克蘭地區，之後也都可受到核武的保護；不少國際分析專家也憂心，公投可能標誌著俄烏戰爭進入新的危險時刻，即俄國以保衛領土與公民為藉口，轉向使用非常規武器，甚至是核武。

美再援烏11億美元！永不承認俄以任何形式　吞併別國領土

影／伊朗示威延燒多國！解放女性　燒頭巾、剪髮成標誌

動員令引發民怨　蒲亭被爆躲「森林豪華宮殿」度假

被政變？習近平神隱逾10天　大陣仗露面破「遭軟禁」消息

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀