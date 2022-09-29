賴薇如：不想炒冷飯！與王思佳和解破局　怨上節目吃悶虧

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面對網友圍剿，賴薇如昨（28）日在IG發文，細數過去上節目時受委屈的種種經驗，因為不想讓經紀人為難，或者配合製作單位做效果，曾吃過許多悶虧，「但結果最後的新聞和後果還是得自己吞！」以至於她挑選工作越來越小心，盡量避免八卦、爆料主題，「我相信這6、7幾年間，有許多被我拒絕過的製作單位能明白。」
她舉出幾個上綜藝節目的例子，包括參加 「沒有害過工作人員丟飯碗，一切都是演的，都是Set好的」、「被經紀人騙去上節目，以為是有人要道歉的道歉大會，結果結局卻相反」、「曾經的好朋友單元，也因為內容不夠精彩，才講得浮誇」，影射內容節目包括《小明星大跟班》、《麻辣天后宮》，以及當年在《康熙來了》和大牙對質搶男友的尷尬場面。
綠茶婊事件延燒1年多，賴薇如坦言，「明白現在的媒體很辛苦，因為網路世界無限大，平台太多，所以都需要很嗜血的標題，來吸引人增加點閱率，但不重要的冷飯已經重複熱炒過很多次，已不再新鮮！」並祝福愛她或傷害她的人都幸福美滿，各自安好，讓風波早日落幕。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110