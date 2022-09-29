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桃園男慘遭路樹砸死！家屬求償837萬敗訴3次　免賠理由曝

▲法官認為，行道樹倒塌為強風暴雨等「不可抗力因素」所致，昨天（28日）判決區公所免賠，全案可上訴。（示意圖／翻攝Pxhere）
▲法官認為，行道樹倒塌為強風暴雨等「不可抗力因素」所致，昨天（28日）判決區公所免賠，全案可上訴。（示意圖／翻攝Pxhere）

編輯中心/綜合報導

2022-09-29 08:42:29

桃園市一名文姓男子（38歲），日前下班騎車行經八德區時，突然被倒塌的行道樹砸中，緊急送醫後仍宣告不治，事後文妻提告，向八德區公所求償600萬元，但一、二審皆以敗訴收場，案至更一審，法官還是維持原判，認定行道樹倒塌為強風暴雨等「不可抗力因素」所致，昨天（28日）判決區公所免賠，全案可上訴。

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▲文男下班騎車行經新興路某處時，因路樹突然倒下，導致文男反應不及，當場被擊中倒地。（圖／取自google地圖）
▲文男下班騎車行經新興路某處時，因路樹突然倒下，導致文男反應不及，當場被擊中倒地。（圖／取自google地圖）
據了解，2014年12月4日凌晨2時許，文男下班騎車行經新興路某處時，因路樹突然倒下，導致文男反應不及，當場被擊中倒地，在醫院搶救後9天，仍因頭部外傷腦死不治。

對此，文妻認為桃園八德區公所怠於維護行道樹，導致其輕易倒塌造成憾事發生，應負起國家賠償責任，故請求求賠償精神慰撫金、喪葬費、撫養費共837萬679元。

但八德區公所卻指出，事故發生在凌晨風雨正強大的時候，行道樹倒下無從採取足以防止危險發生之具體措施，並提出區公所每月都有委託廠商固定進行巡視，均未見異常，褐根病亦無法從外觀察覺而防範，因此認定事故發生與此無因果關係。

案件上訴後，最高法院認為全案仍有事實待釐清，撤銷發回高院更一審審理，但更一審認為，該行道樹倒塌屬於不可抗力因素的突發事件，八德區公所也是在當天下午由警方通被才得知此事，無法認定八德區公所對該行道樹有設置或管理方面的欠缺責任，故無國賠責任。（編輯：陳苾暐）

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