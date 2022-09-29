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星宇力拚作「護國神機」　張國煒：硬體非關鍵

▲董事長張國煒表示，疫情趨緩及國門重啟，對星宇航空來說是一個很好的機會，剛好可以迎接這波爆炸性旅遊市場，並立志要做台灣的「護國神機」。（圖／星宇提供）
▲董事長張國煒表示，疫情趨緩及國門重啟，對星宇航空來說是一個很好的機會，剛好可以迎接這波爆炸性旅遊市場，並立志要做台灣的「護國神機」。（圖／星宇提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-09-29 08:43:17

星宇航空（2646）昨（28）日舉辦興櫃前法說會，董事長張國煒表示，疫情趨緩及國門重啟，對星宇航空來說是一個很好的機會，剛好可以迎接這波爆炸性旅遊市場，並立志要做台灣的「護國神機」。張國煒強調，硬體絕對不是品牌的最終致勝關鍵，致勝的關鍵絕對在於軟體。

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張國煒表示，星宇航空的願景是立足亞洲轉運中心，以較宏觀的角度來看待市場，將亞洲轉機市場視為目標，重點是在品牌經營及抓緊市場而非盲目售票，硬體優勢只能維持一段很短的時間，星宇航空注重的是品牌與細節的經營，公司文化與軟實力是對手無法複製也永遠都追趕不及的。

「希望各位都可以支持星宇航空，我們是懷抱著熱情與真心在經營這間公司，我相信我們一定會不負眾望」，也期待星宇航空可以代表台灣，讓星宇把台灣帶出去，讓世界都看見台灣，台灣不只有台積電是護國神山，「我們星宇航空也要做台灣的護國神機」。

張國煒指出，硬體花錢就有了，但軟體牽涉到公司的內涵、態度與文化，每間航空公司都擁有各自的文化，難以複製，而文化將展現出一間航空公司的服務態度，大家都說星宇航空是間精品航空公司，但精品不僅是外貌新穎的硬體設備，而是細節上的差異，星宇航空與別人的差異就在這些「小細節」，台灣有很多好的東西，我們希望讓星宇航空的飛機成為文化的交流平台，讓台灣年輕人可以將這些驕傲發展到國外，展現給全世界。

另外對於國內航線規劃，張國煒說明，坦白說星宇航空一開始並未考慮開闢國內線，除了考量市場飽和，也並不是什麼都想參一腳，疫情爆發後，考量若未來國門又關起來，航空公司會受到很大的影響，才將此列入考量。本來的確預計明年要引進國內航線，但目前所有ATR新機的引進最快都要等到明年底才能交機，加上國內線機組人員也非常短缺，會先等市場穩定後才考慮開闢國內航線，國內線對星宇航空來說純粹是一個備援計畫。

張國煒在日前宣布請辭立榮董座一位，引發各界討論，對此，他表示，立榮航空本來就是一個獨立個體，自己只是受家族兄長之託代管，與弟弟派瓦解無關。立榮是一間相當不錯的航空公司，未來雙方的合作會先聚焦在地勤代理及國內線互助。不過目前星宇航空並無國內及大陸航線，雙方航線並未重疊，所以星宇不會影響到立榮，立榮也不會干涉到星宇。

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