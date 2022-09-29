國道7號高雄段環評通過！斥資1351億預計119年通車
「國道7號高雄路段計畫」為大高雄地區重要交通建設，高公局於95年啟動評估，99年3月可行性評估奉行政院核定後，即續辦理環評及建設計畫作業。環保署於102年8月30日決議本計畫進入第二階段環境影響評估後，歷經23次範疇界定會議及專案小組4次初審會議審查，28日獲環保署環境影響評估審查委員會通過環評審查，高公局感謝環評委員及高雄市政府與地方民意代表支持，將儘速提報建設計畫並積極推動。
高公局指出，國道7號計畫為地方期待已久之重大建設，全長23公里，從小港南星路起，行經小港、林園、大寮、鳳山、鳥松、仁武、大社等區，與台88線及國10設置系統交流道轉接，沿途將設置7座交流道，總經費估約1,351億元，預計於119年完工通車，可串聯國道1號、國道3號、國道10號及台88線，完善高雄地區高快速路網，完成後可移轉現有台17林園路段、台88鳳山路段及國道1號鼎金以南路段約兩成交通量到國道7號，紓解國道1號鼎金系統交流道以南路段及台88線五甲-大寮路段之交通嚴重壅塞情形，並改善交通安全。
此外，國道7號亦可提供鄰近港區及工業區大型貨櫃車直接服務，並採高架分流方式避免重車繞行市區道路，進而降低事故發生及保障民眾行車安全。另本計畫可配合高雄港發展，提供快速、便捷之客貨運輸服務，增進高雄港國際競爭力。
高公局表示，後續將依環評審查結果與高雄市政府合作，針對用地取得以及降低施工衝擊等，做好規劃，讓工程加速推動，及早完工以改善道路交通。