今年一定流行流感！李秉穎「看到這點」提預防解方

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「但今年不一樣！」李秉穎指出，全世界都解封了，台灣也將慢慢要解封了，「所以今年的流感一定會流行」，當流感與新冠同時流行時會造成困擾。
李秉穎解釋，新冠與流感症狀相似，難以分辨，可能一發燒就造成其他人害怕，在檢驗之前不知道是新冠還是流感，需要隔離、篩檢，就醫可能還要去特別門診。
另李秉穎提到，若流感流行，「可能會看到一些傷亡」，每年流感死亡人數大約100至200例，雖然已經比新冠肺炎少很多，但許多民眾還是可能因此有不健康與死亡的風險，且流感疫苗在去年與前年打氣不佳。
不過李秉穎強調，「大家也不用太驚慌」，目前全世界的流感沒有出現很大的突變，只要好好打疫苗就可預防流感流行。
至於為何過去流感疫苗與新冠疫苗接種需間隔1週以上，但現在卻開放同時施打，李秉穎也回應，因為過去沒有疫苗共同施打研究，不清楚會有什麼風險，因此建議要間隔1週，但後來有研究出來，不會有互相干擾，就開放同時接種。
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