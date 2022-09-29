《志氣》導演張柏瑞力挺拍攝 鄭朝方最新競選影片首播

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張柏瑞表示，他最早認識的鄭朝方就是個優秀的文化工作者，這次他以影像專業力挺鄭朝方，就是以文化人挺文化人的心情。
張柏瑞也表示，鄭朝方長年深耕竹北的成果和爭取在竹北市做服務都讓他覺得跟當年《志氣》題材很像，就是「認分不認命」、「越挫越勇」，憑著毅力和汗水爭取認同，所以他非常有感。「便利貼市長」的形象就是轉化這些背後的努力和堅定，期待更多市民能認同這樣的優質市長。
鄭朝方首支競選形象短片「便利貼市長篇」首播，以輕快音樂與竹北各項文化、建設、生活空間環景帶入，展現城市的年輕與朝氣；市長候選人鄭朝方化身「便利貼市長」、「許願精靈」，走訪公園、學區與民眾溫馨互動。影片中鄭朝方也一改政治候選人背心穿著，而是和團隊改穿像咖啡廳工作圍裙，不只形象溫暖、清新，更令人感覺親民，與市民站在一起，一同讓竹北更好。「您的小事是朝方的大事，竹北的事請交給鄭朝方」。
鄭朝方表示，這次團隊用便利貼做媒介，不只是一種形象，而是要表達對市政更好的願景行動力；便條紙上的期待不只是一種交付，更是一種信任。
影像拍攝中，公園的長輩和學區的小朋友，都是以實境方式進行，當他們在便利貼寫下「我要有球場的公園」、「道路要平整」、「打造夜間運動光廊」、「營養午餐要吃更好」時，鄭朝方非常激動，因為這些期待跟他的政見吻合，也更堅定他要為市民打造更好城市的理想。鄭朝方說：這些都是市民們的期望以及交代給朝方的任務，請大家支持，我有信心帶給竹北更美好的現在以及未來。
◎影像連結：
https://youtu.be/34DVdFJnv14
https://www.facebook.com/newchange13/videos/782055113059339