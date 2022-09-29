廖老大資遣孕婦錯在哪？律師不忍了列10大NG：能罰很多錢

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呂秋遠首先說明，員工有沒有必要在應徵的時候，跟老闆「保證」一定不懷孕，或者說，老闆有沒有權利要求員工在任職期間不得懷孕呢？答案是「當然沒有」。呂秋遠強調，「懷孕這種事，多數是很難預期與安排的」，況且員工是領你多少錢，憑什麼要保證不得懷孕？根據性別工作平等法，原本就不能約定「不能懷孕」這種事，有約定也無效。當然，更不能因為員工懷孕而開除員工。
那麼如果孕婦暫時沒辦法勝任原本的工作，可不可以調職呢？呂秋遠解釋，基本上，員工有權利主動跟老闆要求，暫時改調比較輕鬆的工作，老闆也應該從善如流。如果拒絕，就不能以「員工不能勝任」而開除，必須包容員工在這段時間的不方便。公司如果以孕婦不能勝任原來的工作而開除員工，那麼就違反性別工作平等法的規定，是一種歧視懷孕的行為。至於給員工留職停薪的選項，同樣也是違法的，這也是性別因素的歧視行為。
呂秋遠進一步說明，現行勞基法關於調職的規定，有所謂的「調動五原則」：企業經營所需、不可以違反原本的勞動契約、薪資勞動條件不可以做不利變更、新工作可以勝任、調動地點太遙遠，公司要予以協助。呂秋遠指出，也就是說，如果原本是業務，現在調動成內勤，在不減薪的前提下，員工願意接受，那就沒問題。「否則在懷孕期間故意調動員工，聲稱工作性質不同，讓員工薪水下降，這同樣是違法的」。
至於有人質疑對這樣其他員工「不公平」，呂秋遠也直言，「公司是全員都在懷孕嗎？否則的話，員工懷孕，可以暫時請新的約聘人員來幫忙，不是很好嗎？為什麼要把原來員工的工作，壓給其他人，讓其他人來討厭她？如果因為多請一位約聘人員，或是給同等待遇，公司財務就岌岌可危，這家公司到底有沒有生存能力？」
呂秋遠強調，老闆想賺錢那是一定的，但是公司賺錢並不是以「好聽一點叫做節流、人盡其才，難聽一點叫做吝嗇、壓榨員工」的方式來做的。員工來上班，並不是老闆賞口飯吃，而是一起組成團隊，幫客戶解決問題。若老闆認為「你來上班，就給我懷孕，我已經不計較了，我還給你選項，讓你留職停薪或是調職減薪，那是莫大的恩惠，想不到你竟然去申訴我，讓我被罰錢，還有天理嗎？」呂秋遠直指，這樣的「老大心態不改，做什麼事業也是不可能成功的。」
呂秋遠最後列出老闆對待懷孕員工的10大NG行為：
1.在應徵時要求員工不得懷孕。
2.強制員工在懷孕後離職。
3.刁難員工在懷孕時請假。
4.拒絕懷孕員工自己決定請假的時間。
5.對懷孕員工在言語上污辱、諷刺。
6.鼓勵其他員工對懷孕員工施加冷暴力、刁難、霸凌。
7.要求懷孕員工留職停薪或是調職減薪。
8.讓懷孕員工處於更糟糕的工作環境。
9.對請產假的員工在復職上予以刁難或是藉機解雇。
10.要求勞工局長親自來公司輔導。
呂秋遠表示，懷孕對於女性而言，是風險很高的事情，所以親愛的老闆們若做了以上這些行為，法律就是可以讓老闆罰非常多錢，而且員工薪水還是得照付。「重點是，大家就會知道，你的茶為什麼會賣不好了。」（編輯：倪浩軒）