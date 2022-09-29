關穎160坪豪宅曝光！寬敞客廳長達20米 奢華玄關有大象
日盛金控的豪門千金關穎，160坪豪宅首次曝光！網紅Joeman在YouTube頻道開箱名媛關穎的住家，一層一戶空間寬敞，門口還有兩部電梯，客廳寬敞格局竟長達20多公尺，都令他震驚不已，連門口都分為內、外玄關，還有大象擺設與藝術品，超級豪奢設計令人咋舌，不過關穎笑說自己是「淘寶一姐」，會在淘寶裡買東西，也會入手IKEA便宜家具搭配使用。
由於關穎家是一層一戶，所以一開電梯就能看見關穎對居家的巧思，在裝潢材質、空間設計都有她的堅持，玄關大理石地面與客廳手工打造壁面，呈現她喜歡的流線型、圓弧曲線，也有他老公喜歡的智能型視聽設備，與傳統豪宅很不同，非常活潑也很現代。最令Joeman驚喜的是關穎的工作間兼超大更衣室，各種收納非常實用。
Joeman從玄關走入客廳，一路延伸到最後面的廚房，長達20幾公尺，他評估約佔50、60坪空間，視覺非常寬敞，樓層雖然不高，但採光很好，落地窗設計外有滿滿綠意，保護名媛的隱私。關穎則謙稱不知道實際坪數，她喜歡儘量將空間打通，再用家具區隔，營造視覺上的效果，「其實沒有到那麼大啦！就是還可以啦！」
關穎帶著Joeman開箱豪宅，拍了20幾個小時，他笑說豪宅太大了，很感謝關穎願意分享生活，因為在華人社會居住在這種等級豪宅的人，99%不願意分享，擔心被視為炫富。關穎則強調房子不是砸大錢設計就好，而是要回歸於自我，「你住的地方你不是只是拿來給別人看，你一定還是要有自己個性跟自己的屬性，還有自己的品味，我覺得很重要。」