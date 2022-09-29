特力總裁何湯雄攜手食療專家　打造全台最大健康生活市集

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相關健康概念品牌有特安康旗下脊椎保健寢具品牌LaSova義享店、全台首間TAKkare淨水實驗中心，以店中店形式推廣體驗，讓民眾一次獲得完整實踐健康的生活之道，另外還有自煮最佳幫手均岱鍋具、寶迪鍋具等。場內還有即食體驗，包括三大主題「Ugo蔬果能量飲及鮮果優格吧」、「日料立吞區」、「地中海飲食區」，現場手作分享健康美味的飲食新觀念。
亞洲食療專家、也是自然法則健康三好市集創辦人王明勇指出，據「台灣癌症發生率地圖」統計，高雄市自2015至2019連續五年名列全癌症發生率前三名，2019年更位居全台之冠，推廣健康食養生活，刻不容緩，原本在北部已經有7家門市，今年選擇進軍南台灣，希望與消費者面對面分享「拿回自己的健康烹調權、傳統美食健康做安心吃」的品牌理念。
這裡提供新鮮有機蔬果、無毒肉品、純淨海鮮、機能飲品、保健食品、保養品、環保清潔用品、安心鍋具及廚房用品，更結合營養諮詢、健康教室、食樂廚房、輔助睡眠及放鬆運動的生活空間，以達到全方位的健康狀態。其中，最特別是有「營養師」駐店提供膳食營養及預防保健諮詢，給予顧客食材組合建議與烹飪方法，同時分享各年齡層的營養需求，以達到預防醫學的目的。
而為了讓消費者能安心體驗購物，這裡也打造了全台第一個主動式空氣淨化賣場空間，導入來自美國、擁有專利技術的Pyure綠氧機專業淨化設備，其專利是全球唯一經過科學驗證的氫氧基製造技術，可安全地製造主動消滅空氣中與物體表面病原體的氫氧自由基及有機氧化物，並將它們擴散到整個空間，除了可主動淨化空氣外，更可淨化空間內所有物體表面；且由於是模擬大自然的陽光殺菌原理，因此，在有人活動的空間也可安全使用，不間斷地提供空間清新空氣及隔絕病毒防護。