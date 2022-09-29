這是習進瓶？午後紅茶塞小熊維尼暴紅 網笑：真的乳滑了
每年都要手刀搶買的迪士尼「瓶中娃娃」，已是KIRIN午後の紅茶的招牌行銷手法，一隻玩偶加上3罐茶飲約兩百多元，對粉絲來說，不管是買飲料送公仔、還是買公仔送飲料，看到就是先下架掃回家。午後の紅茶上周在台灣開賣全新三組，包括2款小熊維尼，以及台灣市場獨賣的可愛反派「熊抱哥」，沒想到維尼款引發另類討論，網友直呼是「習進瓶」，笑稱「午後紅茶撿到槍」。
KIRIN午後の紅茶每年都會推出瓶裝玩偶組合，上周在7-11推出今年全新3款組合：小熊維尼、小熊維尼異色款、熊抱哥，將3隻玩偶全部塞進透明寶特瓶裡，一開賣立刻讓網友聯想到「習進瓶」，在網路上引起熱烈討論：「好奇的是怎麼進去的」、「紅茶使用牛『乳滑』潤爽口」、「乳滑（辱華）了」、「習進瓶，懂行銷」，一大票網友笑說午後紅茶撿到槍。
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，近一周內（9/21至9/27）關於「午後の紅茶」的探索概念有「迪士尼」、「台灣獨賣」、「熊抱哥」等，除了玩偶角色受到討論，連「習進瓶」都成為熱搜關鍵字，而「小熊維尼異色款」、「雪白維尼」也是今年商品網路聲量的一大重點。
今年推出的3款瓶中娃娃，分別是小熊維尼典藏款無糖紅茶組、小熊維尼異色款無糖紅茶組，還有台灣獨賣的熊抱哥經典款奶茶組。人氣最高便是異色小熊維尼，以白藍兩色打造超萌的「雪白系」小熊維尼，讓維尼可愛指數飆升到最高。兩款小熊維尼都是搭配3罐無糖紅茶，每組259元；熊抱哥款搭配3罐奶茶，每組269元。9月21日起在7-11上架開賣不到一周，目前全台門市已近乎完售。