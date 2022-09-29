任內不會外匯管制！楊金龍：逆風要借力使力、疏導更有效

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二、自今年以來，美國升息、國際股市大跌，外資賣超台股並匯出，截至目前外匯市場運作順暢，尚屬穩定。若美國再升息造成外資大量流出，本行有足夠能力可以因應外匯市場的波動。三、至於兩岸緊張情勢，觀諸歷史，即使1995年台海飛彈危機及本年8月初中國軍演，台灣從未實施外匯管制，透過外匯管理措施，足可維持金融市場穩定。四、對於立委質詢假設兩岸緊張或美國大幅升息，出現短期外資大量撤出情形，央行不會採行外匯管制措施。
楊金龍今日在立法院財委會也再次說明，即使兩岸緊張或美國大幅升息，出現短期外資大量撤出情形，不會採取外匯管制措施，用「外匯管理」措施就足夠了，目前台灣基本面還好，也不覺得比1997年危機更嚴重，而且我國外匯存底截至6月底有5490億美元，外幣流動性更高達6914億美元；我國國際收支健全，對外貿易均呈順差，且外債極低；加上國人持有外匯存款約2700多億美元及海外淨資產8000多億美元，這些資源足以因應國際資本大幅移動。
他強調，當下立委假設的是外資短期撤出1000億美元，確實比目前資金流出情況嚴重很多，但就算實現，以目前台灣外匯的流動性來應對，也不須使用到外匯管制措施也能安然度過。不過，立委要直接用白話文說明內任不會採取外匯管制措施，隨後楊金龍也表示「在我任內不會外匯管制」。
不過，他認為，目前國際金融動盪，受到美國升息的影響比較大，即便其他國家沒有像我們還有兩岸問題，但其他國家股市也是跌，匯率也貶，立委則認為這波貨幣貶值是大環境影響，洪水要來擋都擋不住，日本及韓國也採取匯率干預措施，央行是否也會加大價量調節力道？他說，逆風要借力使力，水不能擋它，要用疏導，疏導也許比擋的效果還好。至於央行大幅調節，會不會讓台灣列入美國外匯操縱國名單？楊金龍強調「我敢說不會」。